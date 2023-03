Zé Teixeira reivindica implantação de mais uma UPA para atender Dourados

O deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) apresentou indicação solicitando aos deputados federais e senadores representantes do Estado de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal, ação conjunta em gestões e na destinação de recursos da União, a serem investidos na implantação da segunda Unidade de Pronto Atendimento – UPA (24 horas), para atender o Município de Dourados.

Teixeira expõe que existe a necessidade de mais Unidades de Pronto Atendimento para atender a grande demanda pela procura que ocorre de forma crescente no Município de Dourados, pelo compromisso em receber e atender pacientes e cidadãos principalmente da macrorregião da Grande Dourados, diante da essencialidade dos serviços prestados que integram as redes de urgência e emergência, pela carência atual de especialidades médias à disposição dos cidadãos, como é o caso de médicos pediatras, dentre outros profissionais da saúde, e uma vez que o município possui apenas uma unidade, insuficiente para atender sua população.

“Em virtude do município não dispor de verbas suficientes, considerando ainda que facilitar o acesso à saúde é questão de justiça social, para permitir que todos possam usufruir dos benefícios deste serviço público, garantindo a assistência necessária com maior qualidade e conforto aos pacientes que procuram por atendimento, pedimos o apoio e ações conjuntas do Poder Executivo Estadual e da bancada federal de nosso Estado na viabilização dos recursos que possibilitarão a referida obra”, finaliza o parlamentar.