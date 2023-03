Com reajuste de 35,3%, Mato Grosso do Sul garante mais de R$ 78 mi para merenda escolar

Centro-Oeste receberá mais de R$ 400 milhões. Com reajuste médio de 36%, orçamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar para 2023 salta de R$ 4 bilhões para R$ 5,5 bilhões

Mato Grosso do Sul terá mais recursos em 2023 para assegurar uma merenda escolar mais saudável em suas escolas. Após reajuste de 35,3% em relação aos valores pagos em 2022, R$ 78,1 milhões serão repassados ao estado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

No Centro-Oeste, os valores do PNAE foram reajustados, em média, em 39,9% — quando comparados aos repasses de 2022. A Região garantiu mais de R$ 402,9 milhões para seus quatro representantes. No geral, o reajuste médio aplicado em todas as 27 unidades da Federação é de 36%.

Em 2023, o orçamento destinado diretamente ao PNAE salta de R$ 4 bilhões para cerca de R$ 5,5 bilhões, o que assegura merendas escolares mais saudáveis oferecidas de Norte a Sul para um público de cerca de 40 milhões de estudantes.

Na Região, a lista é encabeçada por Goiás, com R$ 162 milhões (35,7% de reajuste), seguido de Mato Grosso, com R$ 101,2 milhões (reajuste de 38,3%). O Distrito Federal, com 50,4% de reajuste, registrou o maior índice do país e receberá R$ 61,4 milhões.

“Todos os estados brasileiros e mais o Distrito Federal serão contemplados com aumento de recursos. No Distrito Federal, por exemplo, o aumento supera os 50%. Estados como Sergipe, Roraima, Piauí e Maranhão conseguiram aumento superior a 40%, quando comparamos com os recursos previstos para 2022. Estamos falando de comida de qualidade, essencial para o desenvolvimento das nossas crianças e jovens de todo o país”, ressaltou o ministro da Educação, Camilo Santana.