IEL participa de 1° Encontro sobre Estágios e Formação Inicial na UFMS

Representantes do IEL participaram, nesta quinta-feira (16/03), do 1° Encontro sobre Estágios e Formação Inicial na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). O evento é parte do projeto que analisa a proposição dos estágios obrigatórios e não obrigatórios na instituição.

De acordo com o superintendente do IEL, José Fernando do Amaral, apresentar o programa de estágio do Sistema Fiems em uma instituição como a UFMS é estar diretamente em contato com o público interessado em ocupar as vagas oferecidas.

“O IEL faz o elo entre a universidade, o estudante e as empresas que o contratam. Então, é importante estarmos aqui divulgando e falando da sua importância para que cada vez mais os estudantes procurem o IEL para conseguir um estágio, que com certeza vai mudar sua carreira”, destacou.

A gerente de gestão e negócios do IEL, Jackeline Magalhães, participou da mesa “Desafios e possibilidades para o estágio não obrigatório no MS”. Segundo ela, há casos de ex-estagiários da instituição que hoje ocupam cargos de liderança ou são donos do próprio negócio.

“O estágio é fundamental para o acadêmico conseguir ter experiência, construir um bom currículo e ter uma boa colocação no mercado de trabalho. Iniciativas como esta, de vir até os acadêmicos apresentar o nosso trabalho, reforçam a importância, geram conhecimento e conseguimos trazer um engajamento para o acadêmico vir a ocupar as posições de estágio que oferecemos dentro do IEL”, explicou Jackeline Magalhães.

Também participaram da mesa o coordenador estratégico pelo programa de estágio supervisionado e capacitação técnica do governo do estado de Mato Grosso do Sul, Pedro Ortale, e a superintendente do programa Vale Universidade e Vale Universidade Indígena, Selma Rocha dos Santos Moura.

Serviço – Os interessados em concorrer a uma das vagas de estágio oferecidas pelo IEL podem se inscrever pelo https://sne.iel.org.br/sne/portal.xhtml