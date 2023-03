Audiência reforça importância das políticas para enfrentar violência contra as mulheres

MS tem a maior taxa de feminicídio e em Dourados uma mulher é vítima de violência a cada 6 horas

Uma Audiência Pública será realizada na Câmara Municipal com o tema e o objetivo debater as “Políticas Públicas para mulheres no município de Dourados: Eu conto, tu contas, nós contamos”. A atividade será realizada no dia 29 de março, às 14h, com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A proposição é do vereador Elias Ishy.

Segundo a divulgação, alguns dados ajudam a entender a importância do debate. Apontam as estatísticas da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) e do Monitor da Violência, divulgados pelo Portal G1, que Mato Grosso do Sul tem a maior taxa de feminícidio do Brasil: 3,5 a cada 100 mil mulheres e, só neste ano, o Estado já registrou cinco feminicídios. Já em Dourados, uma mulher é vítima de violência a cada 6 horas e a violência doméstica cresceu 7,36% no ano passado.

“O que é mais chocante é que os esses dados são altos e ainda pensar que existe uma subnotificação muito grande”, afirma Ishy. De acordo com ele, essa é uma oportunidade das pessoas participarem e contribuírem com o debate, apresentando proposições que possam ser efetivadas de proteção às mulheres.

A atividade terá como mediadora e palestrante a membro titular do Conselho, advogada, mestra em Educação e ex-vereadora de Amambai/MS, Loreni Giordani, que participou ativamente das lutas sindicais por melhorias da educação, no Movimento de Mulheres, como pela implantação de uma coordenadoria local.

O parlamentar, recentemente, já solicitou a reativação e recomposição da “Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres” para a prefeitura de Dourados. Esse órgão, segundo justifica, é fundamental para que as ações sejam implementadas de forma efetiva e coordenada, visando a igualdade de gênero e o combate à violência contra elas. O pedido foi realizado em sessão, durante a entrega do Prêmio Marta Guarani, além de ser enviado como indicação.

A audiência tem transmissão pelo canal da Câmara no YouTube: http://bit.ly/CMDaovivo e certificados. As inscrições podem ser feitas, antecipadamente, pelo site https://www.sympla.com.br/camaradourados.