Com gols de Endrick e John Kennedy, Brasil vence Colômbia no Pré-Olímpico

Na noite desta sexta-feira, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 0 na terceira rodada do Grupo A, no Pré-Olímpico. Segundo o Lance!., os gols no Estádio Nacional Brígido Iriarte foram marcados por Endrick e John Kennedy.

Com o resultado, o Brasil está na segunda colocação na tabela da competição. Isso porque a Seleção Brasileira tem um jogo a menos em relação ao Equador, o líder do grupo.

A Colômbia criou várias oportunidades de gol e dificultou a vida do Brasil. Foi quando o talento de John Kennedy e Endrick sobressairam. Inclusive, foi a cria do Palmeiras que abriu o placar para fazer a Seleção Brasileira melhorar e acordar na partida.

O panorama da etapa final foi o mesmo do primeiro tempo. A Colômbia pressionou, enquanto o Brasil se aproveitou da vantagem no placar para trabalhar com tranquilidade. Porém, faltou criatividade na equipe comandada por Ramon Menezes. No final da partida, Gabriel Pec ganhou no corpo e tocou para trás. John Kennedy só teve o trabalho de estufar a rede.

Próximo jogo

O Brasil enfrenta o Equador às 17h da segunda-feira (29), no Estádio Nacional Brígido Iriarte. Já a Colômbia joga contra a Venezuela às 20h do mesmo dia e local.