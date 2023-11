Cemar participa da homenagem pelos 70 anos da Escola Presbiteriana Mackenzie Vital Brasil

A Escola Presbiteriana Mackenzie Vital Brasil celebrou na terça-feira (21) 70 anos de história com um Culto de Gratidão e uma emocionante entrega do Diploma de Jubileu de Vinho à instituição.

Atuando nas várias frentes de Dourados, o vereador Cemar Arnal (Solidariedade), primeiro secretário da Câmara Municipal, participou na solenidade de celebração do septuagenário de uma das mais respeitadas instituições educacionais do país e da América do Sul. Foi dele a propositura para o evento de homenagens.

Juntamente com o prefeito Alan Guedes (PP) e outras autoridades, Cemar considerou que o encontro constituiu um marco para a atual e, principalmente, para as futuras gerações.

“Tudo que pudermos fazer ainda será pouco, pelo muito que temos recebido dos douradenses. Todos nós estamos afiados, trabalhando por Dourados”, resumiu, elogiando ainda a “atenção fraternal dispensada por professores e administrativos para com seu maior patrimônio, os alunos”.

Cemar Arnal aproveitou para fazer um balanço de seu mandato e ao mesmo tempo projeções otimistas para o futuro, muito por conta das tarefas desenvolvidas em equipe.

Participaram da solenidade, também, o Dr. Luiz Roberto, diretor de Saúde do Hospital Mackenzie; reverendo Ildemar Berbert, pastor da IPB de Dourados; Letícia Castellani Duarte, diretora da Escola Vital Brasil; Wesley Macedo, superintendente do Mackenzie Hospital Evangélico; Dra. Márcia Cristina, superintendente de Educação Técnica Mackenzie; Sueli Silva, coordenadora de Gestão Escolar Mackenzie; rev. Adonias, capelão da Escola Vital Brasil; e José Roberto Costa, diretor de Relações Institucionais do Mackenzie Hospital Evangélico.