Casal levando junto a filha em veículo é preso pelo DOF com 200 quilos de maconha

Filha da dupla, de apenas seis anos de idade, seguia junto no veículo carregado que tinha como destino final o Estado de Santa Catarina

Um homem de 33 anos e uma mulher de 30 anos de idade foram presos por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), com 235 quilos de maconha, que eram transportados em um veículo GM Corsa. A ação aconteceu na MS-180, em Iguatemi.

Os militares faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando deram ordem parada ao veículo, que não obedeceu e tentou fugir. Após alguns quilômetros em acompanhamento, os policiais conseguiram abordar o automóvel.

No porta-malas e embaixo do banco traseiro do carro foram encontrados 273 tabletes de maconha. Segundo o condutor do veículo, a droga seria levada à cidade de Xaxim (SC). A dupla afirmou aos policiais que receberia R$ 3,5 mil pelo transporte.

Além do tráfico de drogas e desobediência, os dois autores responderão por corrupção de menores. A filha do casal, de apenas seis anos de idade, seguia junto no veículo. Uma equipe do Conselho Tutelar de Iguatemi foi acionada para acompanhar a ocorrência.

O material apreendido avaliado em, aproximadamente, R$ 350 mil foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.