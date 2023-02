Benzema, Mbappé e Messi disputam prêmio de melhor jogador do mundo

Evento será realizado nesta segunda-feira, em Paris

Nesta segunda-feira, 27 de fevereiro, a Fifa promove o “The Best”, premiação para melhores jogadores e treinadores do mundo. A honraria vai levar em consideração o período de atuação entre agosto de 2021 e dezembro de 2022. Entre os homens, Benzema (Real Madrid), Mbappé (PSG) e Messi (PSG) concorrem ao posto de melhor do planeta. Entre as mulheres a disputa será entre Beth Mead (Arsenal), Alex Morgan (San Diego Wave) e Alexia Putellas (Barcelona).

Veja quais são os prêmios em disputa

– Melhor jogador (masculino) e melhor jogadora (feminino)

– Melhor goleiro (masculino) e melhor goleira (feminino)

– Melhores treinadores (masculino e feminino)

– Puskas (gol mais bonito do ano)

– Fan Awards (prêmio dos torcedores)

– Fair Play

– Prêmio especial da Fifa

– Seleção do ano (masculino e feminino), escolhida pelo sindicato mundial dos jogadores (FifPro).

Candidatos ao The Best:

Lionel Messi (PSG)

Karim Benzema (Real Madrid)

Kylian Mbappé (PSG)

Candidatas ao The Best:

Beth Mead (Arsenal)

Alex Morgan (San Diego Wave)

Alexia Putellas (Barcelona)

Candidatos entre treinadores:

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Pep Guardiola (Manchester City)

Lionel Scaloni (Argentina)

Candidatas entre treinadoras:

Sonia Bompastor (Olympique Lyon)

Pia Sundhage (Brasil)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

Candidatos entre goleiros:

Yassine Bounou (Sevilla)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Candidatas entre goleiras:

Christine Endler (Olympique Lyon)

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Mary Earps (Manchester United)

Candidatos ao Puskas:

​Richarlison (Brasil): Brasil x Sérvia [Copa do Mundo 2022]

Dimitri Payet (França): Olympique Marseille x PAOK [Conference League]

Marcin Oleksy (Polônia): Warta Poznań x Stal Rzeszów [Campeonato Polonês de Amputados]

Quem vota no Fifa The Best?

Um distinto júri internacional formado por técnicos e capitães das atuais seleções femininas e masculinas, um jornalista especializado representando cada seleção e torcedores cadastrados no FIFA.com votarão naqueles que considerarem os melhores de cada lista de finalistas em 7 diferentes categorias.

A premiação será transmitida pela ESPN, SporTV, Star+, canal oficial da Fifa no Youtube e ge, às 17h (de Brasília).