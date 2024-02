Associação do Procon MS se reúne em Dourados para discutir o fortalecimento da defesa do consumidor

Com o objetivo de fortalecer a política de defesa do consumidor no Estado, a Prefeitura de Dourados, através do Procon, sediou na manhã desta sexta-feira (9) a primeira reunião de 2024 da Associação dos Procon’s de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, representantes de 11 municípios estiveram em Dourados para tratar discutir os temas, bem como as novas metas das entidades em cada município.

“Dourados desde 2009 vem se tornando referência na defesa do consumidor no Estado, aqui nasceu o primeiro encontro em defesa do consumidor, ainda naquele ano, e foi daqui que cidades vizinhas também criaram as suas unidades do Procon. Ou seja, é o fortalecimento da defesa do consumidor, através do Procon de Dourados, que tem uma força muito expressiva neste quesito”, ressalta o diretor do Procon, Rosemar Matos.

Além de Dourados, participaram da reunião os representantes do órgão nos municípios de Costa Rica, Corumbá, Campo Grande, Brasilândia, Caarapó, Naviraí, Ponta Porã, Itaporã, Fátima do Sul e Aquidauana.

“Nosso objetivo é fortalecer os Procons de cada município e traçar planos, estratégias e políticas de fortalecimento da defesa do consumidor”, finaliza o diretor.