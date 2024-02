Liandra pede parquinho infantil no Jardim Oliveira

Atendendo pedido dos moradores do Jardim Oliveira, a vereadora Liandra da Saúde (PTB) encaminhou indicação à administração municipal, na sessão ordinária realizada na quarta-feira (7), solicitando a instalação de um parquinho infantil (a exemplo do novo parquinho do Parque dos Ipês), na Praça José Alves Filho, localizada no Jardim Oliveira.

A vereadora ressalta que a praça pública do bairro é uma importante área de lazer para a população de toda a região, por estar em uma localização privilegiada e já frequentada pela comunidade. “Com o objetivo de proporcionar momentos de lazer para as crianças e toda a família, solicito que seja instalado um parquinho infantil, nos mesmos moldes dos novos parques que estão sendo instalados em alguns parques de nossa cidade, como o do Parque dos Ipês, na praça do bairro Parque das Nações II, BNH II Plano, e também no bairro Santa Maria”, justifica.

A indicação foi encaminhada ao prefeito Alan Guedes (PP) e aos secretários municipais Romualdo Diniz Salgado Júnior (Planejamento), Luis Gustavo Casarin (Obras), Luis Arthur Spinola Castilho (Funed) e Wellington Henrique Rocha de Lima (Governo).

Jardim Guaicurus

Em outra indicação endereçada ao prefeito Alan Guedes e ao deputado estadual Neno Razuk (PL), com cópia ao secretário de Obras Luis Gustavo Casarin, a vereadora solicita a viabilização de recursos para a complementação da pavimentação asfáltica das vias do Jardim Guaicurus. “Solicito a viabilização de recursos junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura para a complementação da pavimentação asfáltica das vias do Bairro Jardim Guaicurus, para que todo o bairro seja pavimentado, inclusive para não danificar as vias já pavimentadas, causando infiltração”, justifica o documento.