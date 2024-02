Vereador Marquinhos faz pedidos em favor do Jardim Planalto e Nova Itamarati

Na terça-feira 6 de fevereiro, os presentes na sessão ordinária da Câmara de Vereadores puderam ouvir as solicitações do Vereador Marquinhos, em favor do Jardim Planalto e Nova Itamarati.

O Vereador mandou pedidos ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras André Manosso para que seja feita a construção de uma ponte interligando o bairro Jardim Planalto ao bairro Vila Maísa.

O Vereador explicou que o bairro carece dessa benfeitoria para ser interligado a outras partes da cidade.

Marquinhos continuou suas falas em favor da Nova Itamarati pedindo às autoridades competentes do nosso munícipio que seja feita a construção de uma academia ao ar livre e um centro de lazer, no Núcleo Sete Quedas no Distrito Nova Itamarati.

“Esta é uma solicitação feita pelos moradores daquela localidade, tendo em vista que o referido assentamento carece de um local seguro para entretenimento e lazer, não só para o público mais jovem, como também para que os adultos e idosos possam ter um espaço para a prática de atividades físicas, para melhoria da própria saúde. Desta forma, entendemos que é necessária a instalação de uma academia ao ar livre, bem como um centro de lazer com parquinho e brinquedos infantis, de modo que a população daquela localidade seja atendida da melhor maneira possível,” explicitou o Vereador Marquinhos.