Dois veículos abarrotados de cigarros contrabandeados são apreendidos pelo DOF

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na manhã desta quinta-feira (8) na rodovia MS-164, área rural do município de Ponta Porã, um veículo Volkswagen T-Cross preto e um Hyundai I30 branco, ambos carregados com 2.500 pacotes de cigarros cada.

Os militares faziam um bloqueio policial para fiscalização quando deram a ordem de parada ao condutor do T-Cross e do I30, que seguiam em alta velocidade no sentido Ponta Porã/Dourados. Alguns quilômetros à frente, o condutor do I30 abandonou o veículo, fugiu para a mata e não foi localizado.

Já o condutor do T-Cross perdeu o controle da direção e colidiu com um poste de energia, o que lhe causou leves escoriações pelo corpo e avarias no veículo. Questionado sobre o ilícito respondeu que foi contratado para fazer o frete até Campo Grande (MS). Ambos veículos com rádio de comunicação instalados e em operação.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 400 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.