Aprovados na UFMS, jovens relatam que vivência no Sesc Lageado ampliou horizonte

Alcançar o sonho de ingressar em uma universidade pública exige determinação, disciplina e estudo. Componentes presentes na rotina dos alunos do Sesc Lageado, que frequentam aulas em diversos eixos culturais, como dança, música e canto, e que proporcionam oportunidades de transformação.

Aos 17 anos, Pedro Victor Meireles da Silva foi aprovado para o curso superior de Música no vestibular de 2024 e garante que os nove anos em que vem participando dos cursos de música da unidade, atualmente na mentoria, foram cruciais para que trilhasse este caminho. “Tudo que entendo e sei hoje sobre a área aprendi no Sesc, o que me favorece muito nessa nova fase da minha vida. Também ajudou muito meu comportamento”. O fato de a unidade fornecer os instrumentos musicais para o estudo, também foi decisivo. Pedro se dedica ao violoncelo como instrumento principal, mas aprendeu a tocar diversos outros como percussão, piano, violino, viola, contrabaixo, violão, cavaquinho, viola caipira, saxofone, flauta transversal, bateria e bandolim.

As dificuldades financeiras que a família vive não o impediram de alçar voo. Como não tinha computador para submeter-se à prova online no vestibular, Pedro fez o processo na casa de um amigo e soube do resultado quando participava do Festival Internacional Sesc de Música em Pelotas/RS, integrando a Orquestra Jovem Sesc MS. “Foi uma alegria imensa, comecei a chorar, meus amigos me parabenizaram bastante, foi uma festa”.

Quem também comemorou a conquista de uma vaga na instituição federal foi a estudante Rayssa Coelho Aranda, 18 anos, aprovada para o curso de Processos Gerenciais. Aluna de canto e coral, Rayssa viu seus horizontes expandirem desde 2010, quando ingressou nos cursos Sesc Lageado e, inclusive, teve oportunidade de viajar para participar da Feira Socioambiental de Bonito – Rayssa tocava violão e teclado, porém, ficou impedida após sequelas de acidente sofrido em 2018.

“Eu posso até dizer que sou a pessoa que sou hoje graças ao Sesc, que sempre me apoiou. Quando eu arranjei meu primeiro emprego; quando me formei na escola e inclusive agora que estou indo para a faculdade. Me ensinou desde como poupar dinheiro a respeitar o próximo. É minha segunda casa. Tive muitas oportunidades. Ver como a unidade está crescendo me deixa muito feliz e poder participar disso me deixa mais feliz ainda”, declara a estudante.

Ao acompanhar trajetórias como a destes jovens, agora trilhando o caminho da graduação, a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro, diz que a sensação é de missão cumprida. “Eles vão chegar à universidade com uma bagagem importante que vai acrescentar ao curso e à vida profissional deles. E a missão do Sesc é justamente essa, qualificar para a conquista da qualidade de vida”.

Serviço – O Sesc Lageado fica na Rua João Selingardi, 483 – Parque do Lageado – Campo Grande. Atualmente a unidade tem 730 alunos, entre crianças, adolescentes e jovens. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Siga nas redes sociais @sesclageado