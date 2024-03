Carreta com mais de meio milhão de reais em pneus contrabandeados é apreendida pelo DOF

Uma carreta Mercedes-Benz acoplada a dois semirreboques foi apreendida pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), com quase 170 pneus, na MS-164 em Ponta Porã. A apreensão aconteceu nesta terça-feira (05) e resultou na prisão de um homem de 45 anos de idade.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, próximo ao Trevo do Copo Sujo, quando abordaram o caminhoneiro. Durante entrevista, o motorista já afirmou que estaria carregado com pneus de origem estrangeira de forma ilegal.

Em vistoria, foram encontrados 165 pneus para caminhões e carretas e quatro pneus para carros de passeio. Segundo o autor, os materiais seriam entregues na cidade de Coxim, onde ele receberia R$ 15 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 521 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.