Após nove temporadas Jürgen Klopp decide deixar o Liverpool

Segundo Klopp, ele está bem, mas está ficando sem energia

Com sete títulos pelo Liverpool, o técnico Jürgen Klopp não será mais treinador da equipe ao final da temporada 23/24. Segundo o Lance!., a notícia que surpreende o mundo do futebol foi anunciada pelos perfis dos Reds nas redes sociais, por meio de uma mensagem do treinador, que é ídolo inquestionável do clube. A decisão tinha sido comunicada internamente em novembro e parte da comissão técnica do técnico também deixará o Liverpool.

“Estou, como posso dizer, ficando sem energia. Não tenho problema agora, obviamente. Estou absolutamente bem, mas sei que não posso continuar fazendo o trabalho repetidamente, uma e outra vez por muito tempo.” Disse Klopp, explicando o motivo de anunciar o final do ciclo no comando dos Reds.

Atualmente, o alemão conduz o Liverpool à liderança da Premier League, além de estar vivo em todas as competições restantes: o time é finalista da Copa da Liga Inglesa e está na quarta fase da Copa da Inglaterra. Além disso, o Liverpool está garantido no mata-mata da Liga Europa, diretamente nas oitavas de final.

Aliás, é difícil apontar qual taça Klopp não levantou pelo Liverpool. Desde a chegada, em 15/16, foram sete títulos. Confira a lista abaixo:

Liga dos Campeões 18/19

Mundial de Clubes 2019

Supercopa Europeia 2019

Premier League 19/20

Copa da Inglaterra 21/22

Copa da Liga Inglesa 21/22

Community Shield 2022

Com mais uma temporada pela frente, é altamente provável que o alemão amplie ainda mais o seu currículo como um dos maiores treinadores da história do Liverpool. Após anunciar saída, Klopp estará a beira do campo para mais um compromisso no próximo domingo (28), para enfrentar o Norwich, pela quarta fase da FA Cup.

O treinador ainda deixou um último recado para os torcedores: “Vamos aproveitar tudo nesta temporada e ter outra coisa para sorrir quando olharmos para o futuro.”