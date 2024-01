Agricultores avaliam a safra de soja em Mato Grosso do Sul, na próxima terça-feira (6)

Na próxima terça-feira, (6), às 7h30, produtores rurais terão a oportunidade de discutir estratégias e perspectivas para lidar com os obstáculos da safra de soja 2023/2024. O evento acontecerá na sede do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG), localizada na Raul Pires Barbosa, 116, na cidade de Campo Grande.

A consultora técnica do Sistema Famasul, Tamíris Azoia de Souza, e o analista de economia, Jean Carlos da Silva Américo, farão um bate-papo com os produtores rurais, abordando as “Perspectivas para Safra de Soja 23/24”. E os técnicos Nelson Malacrida e Gustavo Mendes, da SVN Investimentos, falarão com os agricultores sobre a “Gestão de Risco – Como Gerir os Riscos da Safra 23/24”.

O Café da manhã, já tradicional do SRCG, é gratuito, e para participar os produtores rurais e técnicos do setor podem se inscreverem pelo site www.srcg.com.br ou pelo WhatsApp (67) 99624-3582.