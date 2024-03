Agnaldo Miudinho quer CEINF de período integral na região norte de Ponta Porã

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Agnaldo Miudinho, apresentou na sessão ordinária de 26 de março, uma indicação em que solicita à Prefeitura a disponibilização de um CEINF – Centro de Educação Infantil, em período integral com horário das 7 às 17h na região norte na cidade de Ponta Porã.

O parlamentar justificou o pedido afirmando que “nos dias de hoje a educação infantil é uma necessidade prioritária. Muitos pais ou responsáveis têm demandado que as instituições de Educação Infantil que funcionem no período integral, garantindo, às suas crianças, segurança e cuidados, enquanto cumprem suas jornadas de trabalho. Hoje os CEINFs funcionam em meio período para as crianças e, frequentemente, muitos pais/responsáveis relatam que sentem a necessidade em ter a disponibilidade em período integral no horário das 7 às 17h, pois, por não terem onde deixar as crianças e nem condições financeiras para buscar outro profissional para cuidar de seus filhos acabam, consequentemente, perdendo a oportunidade de trabalho, de geração de renda, de estudar e de se profissionalizar, levando em consideração que a carga horária do trabalhador é de oito horas diariamente”.

O pedido de Agnaldo Miudinho foi encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos e à Professora Mirta Eloiza Landolfi, Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer.

Ponte

O Vereador Agnaldo Miudinho também apresentou indicação solicitando a construção de uma ponte de concreto na rua Intendente João da Silva Brandão, bairro BNH, ligando ao bairro Jardim Ipanema I.

“Esta indicação ampara-se em solicitação de moradores do referente bairro, para que intermediasse, junto ao setor competente da prefeitura, a construção de uma ponte na Rua Intendente João da Silva Brandão, bairro BNH, ligando ao bairro Jardim Ipanema I. Esta obra irá trazer maior segurança e comodidade para a população, além de facilitar o acesso de moradores e veículos em ambos os sentidos. Com este acesso trará desafogo a rua Heliodoro Salgueiro. Desta forma, esperamos o atendimento no mais breve tempo possível”, argumentou o parlamentar, justificando o pedido.

A indicação contendo a solicitação do Presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Agnaldo Miudinho, foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e ao engenheiro André Messias Manosso, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo.