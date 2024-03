Ação Cidadania para Elas atende quase 3 mil mulheres neste sábado na capital

Com a intenção de oferecer serviços exclusivamente para o público feminino, a primeira edição do Ação Cidadania para Elas recebeu 2.803 pessoas e realizou 6.179 atendimentos, neste sábado (09/03), no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande. Inédita, a iniciativa foi promovida pela Fiems, em parceria com a TV Morena e o Governo do Estado, como parte da programação do Mês das Mulheres e de ações para promoção da igualdade de gênero.

Durante a abertura do evento, a segunda vice-presidente da Fiems, Claudia Volpini, ressaltou a importância de ações para fortalecer as mulheres. “Além de sermos um público atuante e formador de opinião, somos maioria. Grande parte da mão de obra da nossa indústria é formada por mulheres. Percebemos que isso é crescente. Muito mais até que a mão de obra masculina. A mulher está realmente assumindo espaços tanto como empreendedora e industrial como trabalhadora da indústria”, afirmou.

Para a secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, a ação é voltada para o fortalecimento e garantia de direitos. “Quando unimos Fiems, Governo do Estado e TV Morena é uma composição de engrandecimento dessas ações. É importante saber que estamos trabalhando para uma sociedade mais igualitária. Todas nós estamos aqui para mostrar que não se trata apenas de uma celebração, mas da promoção da cidadania”

Diretora de recursos humanos da TV Morena, Giane Dolenkei lembrou que o evento promove uma reflexão, além de reunir grandes parceiros, tanto do setor público como do privado, para atender as necessidades das mulheres. “A parceria entre Fiems e TV Morena é de longa data. Porém, focado para as mulheres é a primeira vez. Então, para nós é uma honra. As mulheres saem transformadas não só na aparência, mas na consciência, através das palestras e debates”.

Ao todo, 35 parceiros participaram do evento com serviços oferecidos de graça, como emissão da carteira de identidade nacional, cadastramento do passe livre intermunicipal, massagem corporal e das mãos, corte de cabelo e maquiagem, atendimento médico e odontológico, orientação jurídica, entre outros. A programação trouxe ainda uma série de painéis, rodas de conversa e cursos de qualificação profissional, com objetivo de ampliar as perspectivas das mulheres, seja no aspecto pessoal ou profissional.

Conscientizar, gerar oportunidades e facilitar o dia a dia

O Ação Cidadania para Elas gerou oportunidades tanto para as mulheres que foram oferecer serviços quanto para as que foram procurá-los. Mãe de três filhos, a dona de casa Sabrina da Silva Ramos foi em busca de renovar a carteira de identidade, além de tirar a primeira via da filha. Ela tenta agendar o serviço há pelo menos quatro meses, mas não consegue devido a rotina de cuidados com a casa e as crianças.

Para Sabrina, a ação agiliza a correria do dia a dia das mulheres. “Facilita bastante, porque normalmente, não temos tempo e, quando temos, temos que levar a criançada às vezes. Ajuda os atendimentos serem realizados todos num mesmo lugar”, explicou. O evento contou com espaço de brincadeiras para as crianças.

Mulheres puderem ajudar outras mulheres durante o evento. As participantes do projeto Autis(si)mo, por exemplo, puderam conscientizar sobre a causa das mães de crianças neurotípicas, além de divulgar os negócios promovidos por elas para garantir renda de forma flexível e que caiba na rotina de cuidados especiais com os filhos.

Fundadora da iniciativa, Juliana Aigner, explicou como surgiu o projeto. “Dizem estudos que o cérebro de uma mãe de autista é como de uma pessoa que está vivendo na guerra. Temos muitos fatores a controlar e cuidar e essa mulher que cuida também precisa ser cuidada. E esse projeto começou com reuniões mensais de acolhimento para essas mães e ele se estendeu”, explicou.

A participação no Ação Cidadania para Elas foi uma oportunidade de mostrar os trabalhos das mães de crianças especiais que são empreendedoras.

“Muitas dessas mulheres, após o diagnóstico dos filhos, precisam sair do emprego de carteira assinada, porque precisam correr atrás de médicos, terapeutas, acompanhamentos e escolas. Então, elas precisam se reinventar”.

As mulheres que procuraram os serviços do evento também participaram do sorteio de bicicletas, além de aula ginástica laboral do Sesi e apresentações culturais, como o show da cantora Alba Lessa, Cine Sebrae e palestras do Senai.

Além de garantir a renovação da carteira de identidade, a aposentada Eva Spadacio Matias, 68 anos, também levou uma das oito bicicletas que foram sorteadas para a casa. Moradora da Comunidade Vitória, no Jardim Noroeste, na periferia da capital, ela planeja ajudar o filho com o prêmio. “Foi uma surpresa. Valeu de mais tudo que vim fazer aqui hoje”.