Prefeitura e Fundesporte lançam Programa Povos Indígenas Dourados

A parceria tem investimento do Governo do Estado com contrapartida do município

A Prefeitura de Dourados, por meio da Funed (Fundação de Esporte e Lazer) em parceria com o Governo do Estado, pela Fundesporte, lançou neste sábado (9), o Programa Povos Povos Indígenas Dourados – Esporte, Lazer e Cidadania. A solenidade aconteceu na Escola Municipal Indígena Tengatuí Marangatu, na Aldeia Jaguapiru. Dentro da programação, a Funed, em conjunto com a Coordenadoria das Políticas Públicas das Mulheres, organizou o Torneio de Futsal Feminino, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

“O Programa Povos Povos Indígenas é um convênio entre a Fundesporte e a Prefeitura de Dourados, que visa estabelecer uma ação diretamente com as crianças envolvidas no projeto que estão recebendo kits de material esportivo com chuteira, caneleira, meião, uniforme, bolas, para que possam desempenhar melhor as atividades esportivas. Esse convênio tem um total de R$ 1 milhão de reais, sendo que R$ 700 mil são da Fundesporte e R$ 300 mil recursos da Prefeitura”, explicou o Prefeito Alan Guedes.

Mais de 150 jovens das aldeias de Dourados estão participando do programa. “Temos quatro professores contratados pelo convênio com aproximadamente 40 crianças cada um, que vão dar aulas de futsal e vôlei para os integrantes do projeto”, disse o diretor-presidente da Funed, Luis Arthur Spinola.

O diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, participou do evento. “Graças a parceria com a Prefeitura, que fez uma contrapartida maior do que a exigida no programa, estamos fazendo esse grande investimento e essa importante entrega dos kits esportivos hoje”, ressaltou.