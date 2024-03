Vacina contra dengue neste domingo será exclusivamente no PAM de Dourados

A vacinação contra a dengue para todos os douradenses, entre 4 e 59 anos, segue neste fim de semana. Por orientação do Ministério da Saúde, porém, a vacina Qdenga será aplicada apenas na Sala de Vacinação do PAM, e não no ponto de vacinação do Shopping Avenida Center, como vinha acontecendo nos últimos finais de semana e também estava previsto para este.

Para seguir a orientação do Ministério e seguir ofertando a vacina nestes dias em que a maioria das pessoas estão de folga no trabalho, o horário de atendimento na Sala de Vacinação do PAM neste domingo (10), serão aplicadas entre 14h e 20h.

Dourados é o único município do país com vacinação em massa contra a dengue, graças à uma ação da Prefeitura de Dourados, através da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), com o laboratório japonês Takeda Pharma, que produz o imunizante. Mas, de acordo com o secretário de Saúde, Waldno Lucena Júnior, essa ainda não é a principal estratégia para reduzir os casos e mortes por causa da doença. “A melhor forma de se proteger contra a dengue é eliminar os focos de transmissão combatendo os criadouros e diminuindo a proliferação do mosquito que transmite a doença”, completa.

Cuidados

Segundo o Ministério da Saúde, as ações chamadas “extramuros” devem ser evitadas neste momento até que alguns pouquíssimos casos de reação alérgica à vacina sejam analisados. Com a vacinação acontecendo apenas nas Unidades de Saúde, qualquer situação parecida pode ser atendida imediatamente pelos profissionais de saúde.

Em entrevista coletiva na sexta (8), a ministra da Saúde, Nísia Trindade, informou que, no universo de 365 mil doses aplicadas no país desde 2023, foram identificados apenas 16 casos de reações alérgicas graves, ou 0,0005%. “Todas as pessoas estão recuperadas e passam bem”, esclareceu, reforçando que os benefícios da proteção representam muito mais do que eventuais riscos.