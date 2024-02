Vacinação contra dengue chega ao Shopping Avenida Center e Praça Antônio João neste sábado

Equipes do Núcleo de Imunização atendem em outros quatro locais com aplicação da Qdenga

A Prefeitura de Dourados, através da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), vai intensificar, neste sábado (17), as ações de vacinação contra a dengue, com seis pontos espalhados pela cidade em diversos horários. O município é o único no Brasil com campanha de vacinação em massa contra a doença, iniciada em janeiro.

Segundo o Núcleo de Imunização da Sems, para escolha dos locais de vacinação e horários, foi considerada a possibilidade de atingir o maior número de pessoas possível. “Nós percebemos, com o Agita Dourados, no Parque dos Ipês, no sábado passado, que os douradenses aproveitam bem esses momentos para se vacinar, se houver essa possibilidade. Então, é o que estamos fazendo, ampliando a vacinação para pontos diferentes em um dia que as pessoas saem de casa para compras e lazer”, explica Edvan Marcelo Marques, gerente do NI.

Locais e horários

A ação começa às 8h com atendimento na Sala de Vacinação do PAM e uma outra equipe atendendo na Praça Antônio João. Os dois pontos aplicam vacina contra a dengue até 12h.

Às 10h, uma outra equipe inicia atendimento na Igreja Católica do Parque Alvorada (Paróquia Sagrado Coração de Jesus) e segue até 15h.

No Shopping Avenida Center, a vacinação contra a dengue acontece entre 14h e 19h.

Outras duas equipes atendem a partir das 15h no Parque dos Ipês e no Ceeper do BNH 1º Plano. A vacinação segue até 19h.

Até esta sexta-feira (17), cerca de 25 mil douradenses receberam a primeira dose do imunizante, que tem o ciclo completo com a segunda dose, aplicada após três meses da dose inicial.

A vacina Qdenga, no laboratório japonês Takeda Pharma, e a única aprovada pela Anvisa contra a dengue. Sua eficácia, após a segunda dose, é de aproximadamente 85% por até cinco anos.