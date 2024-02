UEMS e UFGD discutem revitalização da Cidade Universitária de Dourados

Gestores abordaram ações com foco na comunidade acadêmica e no protagonismo no município

Reitores e vice-reitoras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), respectivamente, Laércio Alves de Carvalho e Luciana Ferreira da Silva e Jones Dari Goetert e Cláudia Gonçalves de Lima, reuniram-se nesta quinta-feira, 15, com o objetivo de discutir ações conjuntas para revitalização da Cidade Universitária do município de Dourados.

A reunião ocorreu no histórico Auditório Walteir Carneiro, localizado no Bloco A da UEMS, e contou com a presença da alta gestão da UEMS e da UFGD, entre pró-reitorias, diretorias e demais assessorias. Na pauta, pontos que visam promover a modernização do ambiente comum dividido pelas maiores Universidades públicas do interior do Estado de MS, especificamente na macro região da Grande Dourados, que engloba 11 municípios circunvizinhos e alcança uma população de aproximadamente 460 mil habitantes.

“Agradeço a presença de todos aqui presentes para discutirmos os desafios das duas Universidades que dividem este espaço aqui em Dourados, onde é gerado conhecimento e penso que precisamos pensar este ambiente numa perspectiva grandiosa, da mesma forma que pensamos as cidades, os municípios, dado o movimento de pessoas que convivem aqui. É importante revitalizar os espaços aqui, é preciso que a articulação política e populacional venha de encontro aquilo que as Universidades podem oferecer. É muito bom contar com a UEMS nessa parceria”, iniciou com sua fala o reitor Jones, da UFGD.

O anfitrião da reunião, Laércio de Carvalho, igualmente reforçou a contexto mencionado pelo gestor da UFGD. “Essa reunião é importante e histórica, pois estamos aqui com a alta administração das duas Universidades para discutirmos pautas que visam o acolhimento, a inclusão e a ampliação de serviços que nossas instituições podem ofertar à sociedade de Dourados. Lembro a importância de nos posicionarmos frente à classe política do maior município do interior, precisamos sermos mais aguerridos nas pautas que se relacionam com nossos públicos, particularmente, dos nossos estudantes. A UEMS e a UFGD representam uma grandeza e um potencial e isso parece ser subestimado em nível local. E a revitalização do nosso espaço passa pelo reconhecimento dos agentes políticos da Grande Dourados, vamos adotar a postura de nos inserirmos, cada vez mais, nestes espaços”, ressaltou Laércio.

A união das duas Universidades no enfrentamento das pautas em comum traz para o âmbito da gestão das IES os desafios comumente já conduzidos pelos discentes das Universidades, como a questão de maior qualidade no transporte coletivo, por exemplo. “Precisamos trazer para a nossa responsabilidade as lutas dos nossos acadêmicos e acadêmicas e iremos, sim, dialogar junto ao poder público municipal e envolver estes agentes”, ressaltaram os reitores da UEMS e UFGD.

Os desdobramentos das discussões abrangeram a revitalização da Cidade Universitária de Dourados, com um trabalho visual e paisagístico com o propósito de atrair a população local e tornar o espaço “cada vez mais vivo e com um sentimento de pertencimento”, segundo a vice-reitora da UEMS, Luciana Ferreira. A pauta de construção de espaços integrados para os membros da comunidades acadêmicas das IES, tendo como público-alvo os discentes também integrou as conversações, bem como parcerias em atividades de esporte, arte e lazer.

Também foram elencadas comissões para um apoio por parte da UEMS em relação aos processos relacionados a aplicações de provas de suficiência para idiomas estrangeiros, visando otimizar e integrar as duas Universidades. Por fim, a pauta da saúde para a comunidade da Cidade Universitária “A união destas duas importantes Universidades deve considerar uma iniciativa conjunta que tenha resultado prático para a criação de uma instância, de um espaço que considere a saúde dos servidores, técnicos e docentes, e, também, de nossos estudantes”, indicou a vice-reitora da UFGD.

Como resultado da reunião, foram criados 10 grupos de trabalho para dar andamento às iniciativas discutidas, sendo integrados por responsáveis das pró-reitorias visando uma construção interinstitucional que lide com os pontos do cotidiano de atividades acadêmicas em projetos de macro alcance mencionados.