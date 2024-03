UEMS abre inscrições para Bolsas PIBIC, PIBIC-AAF e PIBITI

São 403 bolsas no total; Inscrições ocorrem até 10 de abril de 2024

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPPI) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), abre inscrições, de 29/02/2024 a 10/04/2024, para docentes e alunos regularmente matriculados na UEMS a apresentar projeto ao Programa Institucional de Iniciação Científica.

As bolsas são em três modalidades:

– Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC): até 280 bolsas PIBIC UEMS e até 63 bolsas PIBIC CNPq (Clique e confira o edital)

– Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Ações Afirmativas (PIBIC-AAF): até 16 bolsas UEMS e até 14 bolsas CNPq (Clique e confira o edital)

– Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI): até 20 bolsas UEMS e até 10 bolsas CNPq (Clique e confira o edital)

A seleção de projetos para o PIBIC/UEMS, para a concessão de bolsas de Iniciação científica a alunos regularmente matriculados em cursos de graduação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, visando despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais, mediante a participação em projetos de pesquisas orientados por pesquisadores atuantes e qualificados.

A duração da bolsa CNPq é de 12 meses, no período de Setembro de 2024 a Agosto de 2025, no valor de R$ 700,00 mensal, sem possibilidade de prorrogação.

A duração da bolsa UEMS é de 12 meses, no período de Agosto de 2024 a Julho de 2025, com valor de R$ 700,00 mensal, sem possibilidade de prorrogação.