Supercopa do Brasil: CBF anuncia Mineirão como palco da decisão entre Palmeiras e São Paulo

Choque-Rei está marcado para o dia 4 de fevereiro, às 16h (de Brasília)

A CBF definiu nesta sexta-feira o Mineirão como palco da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo. Segundo a Gazeta Esportiva, o Choque-Rei está marcado para o dia 4 de fevereiro, às 16h (de Brasília).

Atual campeão do torneio, o Verdão conquistou o direito de disputar a grande decisão pela conquista do Brasileirão. Essa será a terceira oportunidade em que o Alviverde entrará em campo pela taça.

Já o São Paulo precisou levantar a Copa do Brasil para estar na competição. Essa a oportunidade do Tricolor vencer a Supercopa do Brasil pela primeira vez.

O confronto é promessa de um jogo movimentado, já que a média de gols marcados é de 4,5 por partida. Por duas ocasiões, inclusive, o jogo foi decidido nos pênaltis, nos embates entre Atlético-MG e Flamengo, em 2022, e Palmeiras e o Rubro-Negro carioca, em 2021.

A Supercopa do Brasil também tem sido sucesso de público, contando com uma média de 49.153 torcedores. Em 2021, o duelo entre Flamengo e Palmeiras não teve público por conta da pandemia de covid-19.