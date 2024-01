Desenvolve Dourados em Ação movimenta Jardim Novo Horizonte na primeira edição do ano

Ação da Prefeitura de Dourados foi retomada nesta semana e levou serviços em diferentes áreas, gratuitamente para a população

Centenas de pessoas marcaram presença na E.M. Pref. Luiz Antônio Álvares Gonçalves, no Jardim Novo Horizonte na manhã deste sábado (13/1), onde a Prefeitura de Dourados realizou mais uma ação do Desenvolve Dourados em Ação. O ‘Sábado Especial’ levou diversos serviços à população, todos de forma gratuita.

Essa é a primeira edição do Desenvolve Dourados em Ação (DDA) realizada no ano, e desde o dia 10 de janeiro as equipes trabalham nas ruas do Jardim Novo Horizonte, além do Parque do Lago, Vilta Toscana e Vila Roma, onde foram realizados manutenção da sinalização de trânsito, limpeza das vias, roçadas, manutenção da iluminação pública, serviços de tapa-buracos e ações de combate à dengue.

Hoje, no ‘Sábado Especial do DDA’, as ações se concentraram na E.M. Pref. Luiz Antônio Álvares Gonçalves, no Jardim Novo Horizonte, onde a população pode aproveitar os serviços gratuitamente.

“Hoje eu já fiz a atualização do cadastro no programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, e agora vou tomar a vacina contra a dengue. Eu acho muito importante essa ação porque vou poder deixar toda minha família protegida. Quero agradecer a todos ao prefeito e a todos os servidores que trouxeram essa ação aqui pra gente”, afirma Suzana, moradora do Jardim Novo Horizonte.

Nesta primeira edição do ano, a prefeitura incluiu mais um serviço no DDA, que é a vacinação contra a dengue. Além disso, foram realizados atendimentos médicos, atualização vacinal, diversos exames, orientações gerais sobre saúde preventiva e atendimento do Odontomóvel.

A população ainda contou com a Atualização de Cadastros na Habitação, CadÚnico, Central de Atendimento ao Cidadão, Negociação de IPTU, serviços do Poupatempo, orientações e informações sobre programas e benefícios sociais disponíveis, atendimento da Sala do Empreendedor e da Defensoria Pública.

Foram disponibilizadas vagas de emprego, doação de mudas de plantas frutíferas e ornamentais, além de apresentações culturais e musicais, brincadeiras, recreação, cama elástica e atividades de educação de trânsito para as crianças e, por fim, vacinação antirrábica para gatos e cachorros.

“Eu vim trazer minha cachorrinha para vacinar e meu marido aproveitou que os serviços que estavam aqui pertinho de casa e já resolveu os assuntos pendentes nas negociações. Isso é muito bom, ter tudo aqui no bairro, os exames gratuitos, as brincadeiras para as crianças. Obrigado a todos vocês que colaboraram aqui na nossa região”, disse a Sra. Rose, moradora do Jd. Novo Horizonte.

No ano passado foram realizadas dez edições do DDA em diferentes bairros e distritos de Dourados, nesse ano a ação será ampliada com outros três serviços que também vão percorrer a região, paralelo à ação principal.