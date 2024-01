SRCG lança edital do 3º Prêmio de Agrojornalismo

Tecnologia e Sustentabilidade são os tema desta edição

‘Novas tecnologias no agro ou sustentabilidade no agro de MS’, esses são os temas do 3º Prêmio de Agrojornalismo realizado pelo Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho – SRCG, que tem por finalidade incentivar a criação de reportagens que retratam a importância do agronegócio sul-mato-grossense. As inscrições começam em 01 de fevereiro e encerram em 06 de junho. A premiação de todas as categorias somam o valor de R$ 40 mil.

Para o presidente do SRCG, Alessandro Coelho, a oportunidade é de reforçar o compromisso com a informação de credibilidade dentro do setor. “Acreditamos que a imprensa desempenha um papel fundamental ao disseminar informações sobre as inovações tecnológicas que impulsionam nosso setor. Neste ano escolhemos a tecnologia e a sustentabilidade como temas, para conhecermos iniciativas que estão no campo, que por meio de reportagens, podem também inspirar a transformação e o progresso”, afirma.

Jornalistas da capital e do interior de MS concorrem juntos em quatro categorias: Telejornalismo, Radiojornalismo, Impresso e Online. A edição tem uma homenagem especial ao comunicador (in-memorian) Ueze Elias Zahran, empresário e fundador do Grupo Zahran que nasceu em Bela Vista (MS), e deixou um legado de empreendedorismo e ficará na história pela contribuição para o desenvolvimento da região Centro-Oeste.

O júri será formado por profissionais renomados da imprensa, veículos e assessorias especializadas em agronegócio, que atuam fora de Mato Grosso do Sul. Eles deverão levar em conta a criatividade do material, a qualidade, o ineditismo e as fontes ouvidas. A comissão organizadora acarretará um ponto extra a cada reportagem inscrita que citar o Sindicato Rural de Campo Grande. Poderão ser desclassificados trabalhos considerados plágios ou com fonte de origem duvidosa.

O edital pode ser conferido AQUI.