Programa de Governo de Marquinhos tem 55 propostas de desenvolvimento e redução das desigualdades

O Programa de Governo de Marquinhos Trad para o Mato Grosso do Sul está dividido em cinco eixos, com solução para problemas e promoção do desenvolvimento total do Estado, respeitando vocações específicas de cada região. Um programa de 55 propostas, com soluções inteligentes e criativas para a crise do emprego e da renda; para garantia de saúde de qualidade para todos; de oportunidades de qualificação e formação; que atenda as 80 mil pessoas que precisam de uma moradia; auxilie nas questões do campo; do meio ambiente; dos povos originários e todos aqueles que dependem da força do poder público para garantia do mínimo necessário para sobrevivência digna.

“Temos uma política pública de assistência social para as pessoas em extrema vulnerabilidade, uma questão urgente. Nosso programa tem como principal meta a melhoria da qualidade de vida de toda a população de Mato Grosso do Sul, como incentivo a empresas locais e a chegada de novas, observando o potencial de cada região, do turismo à indústria. Um governo atento às necessidades, que sabe que a saúde precisa estar perto das pessoas e no nosso governo ela estará. Uma administração que ouve as pessoas e entrega aquilo que elas necessitam”, justificou Marquinhos.

O programa, pensado para nove regiões do Estado, tem cinco eixos: Governo do Cuidado, do Conhecimento, Desenvolvimento, Integração e Eficiência. No primeiro eixo, projetos para saúde; inclusão social; moradia; segurança; esporte e lazer, que garantirão a promoção da vida, dos direitos fundamentais e da cidadania para as pessoas de todas as regiões do Estado.

Um plano de governo para o conhecimento, com mais Educação; Ciência e tecnologia, assegurando qualificação profissional, tecnologia e formação humana. Projetos para um governo de desenvolvimento, com mais oportunidades de emprego e renda. Tudo feito através de planejamento regional, redução das desigualdades e investimento nas potencialidades do Estado para superar a crise econômica e trazer novas oportunidades.

Marquinhos projeta um governo de integração, com mais Infraestrutura e Logística, possível por meio da estruturação das rotas de mobilidade e escoamento da produção para potencializar o desenvolvimento das regiões do estado. Tudo feito de maneira transparente, apostando em modelos inteligentes de gestão e inovação, com planejamento estratégico e resultado.

“Temos soluções criativas, planejadas e que atendem demandas de todos. Uma equipe técnica, capacitada para fazer mais, diferente e melhor. Um compromisso de uma gestão que pensa nas pessoas, que não transfere responsabilidades, com aumento de impostos; transparente, que houve a população, por entender que ela sabe melhor do que ninguém como a vida dela pode ser melhorada”, concluiu.