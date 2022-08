Marçal é candidato a deputado estadual com propostas para melhorias na saúde, educação e geração de emprego

Candidato a deputado estadual pelo PP, Marçal Filho vai para a campanha com propostas inovadoras para defender mais investimentos nas áreas da saúde, educação, infraestrutura urbana e rural, além de geração de emprego. Em pré-campanha para buscar o segundo mandato na Assembleia Legislativa, o deputado quer dar continuidade a um trabalho dedicado à região sul do Estado.

Marçal carrega na bagagem um vasto currículo, incluindo de mandato já exercido de vereador e de deputado federal, experiência adquirida em Brasília que trouxe para a Assembleia, coordenando frentes parlamentares como a de Defesa da Mulher, do Idoso e da Criança, e de Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio.

Com base eleitoral em Dourados, a segunda maior cidade do Estado, Marçal Filho é porta voz da população nos mais diferentes assuntos. Como empresário e radialista (94FM) ele sempre abriu os microfones da emissora à sociedade, espaço democrático que tem como proposta apontar os problemas e buscar solução no cotidiano das pessoas. Marçal Filho também é advogado.

“Tenho orgulho em poder afirmar que no dia a dia tenho sido porta voz da sociedade, não só de Dourados, mas de toda a região sul do Estado. Por conta do período eleitoral estou afastado da rádio, mas é um trabalho que darei continuidade após as eleições. E como deputado estadual coloco o meu nome novamente porque tenho muito serviço prestado na Grande Dourados, com ações principalmente voltadas à saúde e educação, e vou dar seguimento a estes trabalhos”, diz Marçal Filho.

A rede hospitalar pública do segundo maior município do Estado tem um grande hospital e está prestes a ganhar o segundo graças ao trabalho de Marçal Filho. Tão logo que chegou em Brasília, em 1996, ele garantiu junto ao Ministério da Saúde recursos para construir a Santa Casa do município, que posteriormente foi transformada em Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Marçal Filho também assegurou recursos de R$ 17 milhões para o início das obras do Hospital Regional, sendo construído às margens da BR-463. A previsão é a de que a obra fique pronta no início do ano que vem.

Além do Hospital Universitário, do Hospital Regional e de recursos para garantir a funcionalidade desses prédios públicos, Marçal Filho também conquistou a construção da Policlínica de Atendimento Infantil (PAI), voltada exclusivamente à atenção especial de crianças e adolescentes. Os atendimentos nos hospitais e na Policlínica são prestados aos moradores de Dourados e de 35 municípios da região.

Além de investimentos em saúde pública, o deputado também garantiu uma série de melhorias para infraestrutura do segundo maior município, como recapeamento das avenidas Marcelino Pires, Joaquim Teixeira Alves e Weimar Torres, além das principais vias de acesso aos bairros e do viaduto no chamado Trevo do DOF, região do bairro Guaicurus. Outra luta de Marçal que está prestes a sair do papel é a duplicação da avenida Coronel Ponciano.

Várias escolas (municipal e estadual) já receberam recursos destinados por Marçal Filho, para aquisição de ares condicionados, TVs, retroprojetores, computadores, livros para biblioteca e aquisição de materiais de cozinha, como geladeira e freezer, além de mobílias. Marçal conquistou a vinda do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul para o segundo maior município do Estado.

Na região da Grande Dourados, Marçal Filho também tem forte trabalho desde quando exerceu mandato de deputado federal, no final da década de 1990. Agora, como deputado estadual, tem garantido recursos para manter atendimentos na área da saúde, além de destinar emendas para compra de medicamentos, material de trabalho aos postos e hospitais, compra de ambulâncias e de investimentos na educação, com aquisição de laboratórios móveis de informática.

Devido ao vasto trabalho prestado à sociedade, o deputado quer dar continuidade a projetos que vão fortalecer políticas públicas de saúde, lazer e entretenimento para a população, além de ampliação dos programas de estágio nos órgãos da administração direta e indireta do governo Estadual para os jovens universitários e para trazer mais indústrias para gerar mais empregos ao interior do Estado.

Aperfeiçoamento da legislação ambiental para preservação dos parques e rios de Mato Grosso do Sul também são propostas de Marçal Filho, bem como facilitar a regularização fundiária de imóveis voltados para famílias de baixa renda em perímetro urbano das cidades.