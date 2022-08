DOF apreende camioneta furtada com carga de maconha avaliada em aproximadamente R$ 1,5 milhão

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu no final da tarde deste sábado (13/08) em um imóvel abandonado próximo ao Assentamento Itamarati, zona rural de Ponta Porã, uma camioneta Mitsubishi/L200 Triton carregada com mais de 725 quilos de maconha. Na ação ninguém foi preso.

Os policiais faziam patrulhamento pela região quando receberam a informação que um veículo estaria no Assentamento carregado com maconha. Após diligências os policiais encontraram a camioneta com as características em um imóvel abandonado.

Buscas foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Após checagem aos agregados do veículo foi constatado que o mesmo havia sido furtado na cidade de São Paulo no ano de 2020.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,5 milhão, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.