Primeira etapa da pavimentação de acesso à Ponte do Grego chega à fase final

Sonho da população e dos produtores da região, a obra de pavimentação de acesso à Ponte do Grego, na rodovia MS-352, já está na fase final em sua primeira etapa. Foram concluídas 75% das atividades previstas no local, com asfalto pronto em 10,5 km, faltando apenas 4,5 km para terminar.

O engenheiro responsável pela obra, Flávio Alves, destacou que nesta primeira etapa os trabalhos se concentram agora na terraplanagem e preparo do trecho final para receber a capa de asfalto. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos em até dois meses. “As atividades estão adiantadas, tanto que 12,8 km deste trecho já foi mexido, e segue para fase final para concluir os 15 km de pavimentação”.

Tony Carlos, de 28 anos, trabalha em um Viveiro em frente a obra, no trecho que já foi pavimentado. “Com o asfalto aqui tudo fica melhor, inclusive a nossa locomoção e transporte. Moro aqui na região e a situação ficou muito boa. A empresa começou a funcionar em dezembro do ano passado e escolheu este local por dispor destas melhorias na infraestrutura”.

O aposentado Aurélio Santos, 75, também elogiou o asfalto na região. Seu filho tem uma propriedade rural próximo a rodovia. “São investimentos muito importantes para quem mora e tem terra aqui na região. Sem asfalto era muita poeira, quando passava aqui deixava o carro todo sujo. O lugar ficou ótimo, perto da cidade (Terenos) e da própria Capital”.

Segunda etapa

Lançada pelo governador Reinaldo Azambuja em maio deste ano, a segunda etapa da obra da Ponte do Grego está em andamento e tem 3 km já pavimentados. Também foram feitos mais 5 km de terraplanagem. Os trabalhos seguem em pleno vapor para completar os 24,9 km de pavimentação previstos.

João Moreira mora há 10 anos na região e tem um comércio neste trecho que será asfaltado. “Vai melhorar bastante com a rodovia asfaltada. Muitas pessoas têm sítios e chácaras aqui nos arredores, mas para chegar enfrentavam muita poeira e pedra, além barro na época de chuva”, contou.

A expectativa também é reduzir o tempo de percurso com a rodovia pavimentada. “Antes demorava 1 hora para percorrer 14 km, mas agora devemos gastar apenas 20 minutos neste mesmo trecho. Todos vão ser beneficiados com esta obra”, descreveu Moreira.

Juntando as duas etapas da obra, o Governo do Estado vai pavimentar 40 km na região até a Ponte do Grego, em um investimento de mais de R$ 65 milhões. “O asfalto na Ponte do Grego vai ser um elo de integração regional. Vamos impulsionar o turismo e levar desenvolvimento para região, com melhor escoamento e tráfego mais seguro”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.