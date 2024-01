Procon divulga balanço de atendimentos realizados em 2023 em Dourados

Ao longo do ano o órgão realizou mais de 4 mil atendimentos e atuou no Desenvolve Dourados em Ação com orientação à população

O Procon (Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor), órgão da Procuradoria Geral do Município, divulgou o balanço das atividades realizadas em 2023, onde ao todo foram feitos 4.257 atendimentos. O órgão também atuou em 526 processos administrativos, 341 consultas, recebeu 14 denúncias e foram registrados 572 reclamações no link on-line, pelo site da Prefeitura.

Outros trabalhos de grande importância foram realizados pelo Procon, como campanhas de orientação para o consumo e de negociações de débitos. As equipes de fiscalização fizeram pesquisas de preços em datas comemorativas como Dia das Mães, Namorados, Finados e Páscoa. Atuou também nos levantamentos dos preços de produtos componentes da cesta básica e combustível.

O órgão esteve presente ainda em ações educativas no Desenvolve Dourados em Ação mantendo um canal de orientação permanente com o cidadão sobre as garantias e responsabilidades nas relações de consumo.

Segundo o Procurador do Município e Diretor-administrativo interino do Procon Municipal de Dourados, Lenilson Almeida da Silva, 2023 foi um ano de muito trabalho auxiliando o consumidor na solução dos problemas oriundos das relações de consumo.

“O Procon vem cumprindo seu papel, garantindo a aplicação da legislação específica, fiscalizando os excessos e anomalias legais, mas também levando informações aos fornecedores e prestadores de serviços, sempre objetivando alcançar um equilíbrio. Estamos à disposição da população para atendê-los, somos um instrumento público e legal de apoio ao consumidor nas relações de consumo entabuladas por eles, e, com certeza, em 2024 continuaremos trabalhando pelos consumidores”.

Atendimento

O Procon de Dourados realiza atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, na rua Joaquim Teixeira Alves, 772 – Centro.

Também conta com atendimento na unidade do Poupatempo, localizada na rua Salviano Pedroso, 1050 – Jardim Água Boa.

Em caso de dúvidas, reclamações ou denúncias, o consumidor, também, pode entrar em contato pelo 3411-7670. Também existe o link oficial, no site da prefeitura municipal de Dourados.