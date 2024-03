Processo seletivo da UEMS para 51 cursos de graduação está com inscrições abertas

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o processo seletivo com uso do histórico escolar do ensino médio. A seleção de candidatos é para o preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação, com ingresso no ano letivo de 2024.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet até o dia 11 de março, no endereço eletrônico https://candidato. uems.br/.

O processo seletivo contempla atender candidatos para ingresso com uso do certificado de conclusão do ensino médio (ou curso equivalente) ou para aquele que comprovarem a conclusão do mesmo até a data prevista para entrega dos documentos exigidos para efetivação da matrícula.

As informações referentes a este Edital e demais atualizações constarão no portal da UEMS, no endereço eletrônico https://www.uems. br/pro-reitoria/proe/dind/ permanente .

A ocupação das vagas oferecidas para cada curso é por meio de dois sistemas de concorrência – acesso universal (ampla concorrência) e reserva de vagas em seus cursos (20% regime de cotas para negros (pretos e pardos); 10% para regime de cotas para indígenas; 10% para residentes em Mato Grosso do Sul; 5% para pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento).

As vagas para os regimes de cotas para negros e indígenas são destinadas exclusivamente para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.