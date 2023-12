Prefeitura de Dourados lança Portal Empreende para aumentar a participação das empresas locais nas compras públicas

Para mais informações acesse a plataforma no dourados.empreende.app.br

A Prefeitura de Dourados, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Administração, em parceria com o Sebrae/MS, realizou nesta terça-feira (5), o lançamento do Portal Empreende. Uma plataforma que vai fomentar ainda mais a economia do município e proporcionar instrumentos legais com o objetivo de aumentar a participação das empresas locais nas compras públicas da Prefeitura.

Além disso, a plataforma vai concentrar os editais lançados pela Prefeitura. Nesta sexta (8), o prefeito Alan Guedes vai assinar a Lei para o lançamento do Programa de Compras Públicas Dourados Empreende. Com o Portal, todos os empreendedores de Dourados terão maior facilidade e prioridade para comercializar seus produtos com a administração municipal.

“A plataforma vai ser uma vitrine para os empresários cadastrados e sua localização. É uma forma de auxiliar e incentivar na aquisição de produtos e serviços por parte dos consumidores da cidade”, pontua o prefeito Alan Guedes.

O lançamento do Portal Dourados Empreende aconteceu no evento Happy Hour de Negócios, para empreendedores e empresários, que nesta edição aconteceu na Pizzaria Dio Santo. O consultor do Sebrae, Luiz Cesar Pivovar, fez uma palestra com o tema “Prioridade para empresas locais”.

Estavam presentes no lançamento o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cleriston Recalcatti, o secretário de Administração, Vander Matoso, o presidente da Aced, Paulo Campione, a diretora da GMD, Graziele Cespedes Nascimento, o vereador Maurício Lemes, o diretor do Campus Dourados do IFMS, Carlos Vinícius Figueiredo e muitos empresários e empreendedores da cidade.

Mais informações acesse a plataforma no dourados.empreende.app.br