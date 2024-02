Passageira de ônibus com haxixe na bagagem é presa pelo DOF na região de Amambai

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam, na noite de sexta-feira (23), uma mulher de 32 anos de idade residente na cidade de Colônia do Gurgueia, no Estado do Piauí, com dois quilos de haxixe.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-156, área rural do Município de Amambai, quando deram a ordem de parada ao condutor de um ônibus de passageiros que seguia de Coronel Sapucaia até Campo Grande. A droga estava em uma mochila de mão junto à passageira.

Questionada sobre o ilícito, a mulher apenas disse que veio da cidade de Jardim até Amambai, onde pegou a droga para entregar em Campo Grande. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Amambai. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 140 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.