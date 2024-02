Chuvas intensas em Dourados faz Giro Cultural ser adiado para o próximo sábado

A ação será realizada no mesmo local e horário, no dia 2 de março

Por conta da chuva, a Prefeitura de Dourados adiou a realização do 1º Giro Cultural que aconteceria neste sábado (24), na Praça do Parque Alvorada.

O evento foi transferido para o dia 2 de março, próximo sábado, no mesmo local, mantendo o horário das 18h30 às 23h. “O mau tempo iria atrapalhar as apresentações artísticas, impossibilitando parte da programação ao ar livre e ainda prejudica o comércio da feira e dos food trucks. Dessa forma vamos adiar e garantir que a população e todos os envolvidos possam aproveitar da melhor forma possível”, explicou o secretário de Cultura, Francisco Kinho Chamorro.

O Projeto

O projeto Giro Cultural tem a proposta de proporcionar um sábado de lazer e arte às famílias. A ação vai percorrer as praças de vários bairros do município e levar muita diversão, entretenimento e cultura, aliando ao incentivo aos empreendedores da economia local, que estarão expondo seus produtos na Feira do Empreendedorismo.