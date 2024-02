Para Longen, construção do CISS em Ribas do Rio do Pardo é “olhar para o futuro”

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, lançou nesta sexta-feira (23/02), as obras do Centro Integrado Sesi Senai (CISS), em Ribas do Rio Pardo. Segundo ele, o empreendimento “atende às demandas de hoje com um olhar para o futuro”. O investimento é de R$ 58,5 milhões.

Localizado próximo à rodovia BR-262, a unidade contará com 6,1 mil metros quadrados de área construída, em dois pavimentos, para oferecer educação básica tecnológica do Sesi e ensino técnico e superior do Senai.

Conforme Longen, a obra demonstra a presença da indústria em Mato Grosso do Sul. “Estamos aqui hoje mostrando a sua magnitude e mostrando mais do que isso, a transferência, além de conhecimento, de riqueza”.

Para o presidente, tanto Sesi quanto Senai vão atender demandas de diversas áreas na região, tanto da indústria como do comércio e agrícola.

Segundo o governador, Eduardo Riedel, o Estado vive um momento importante de crescimento e desenvolvimento. “A qualificação e a educação são fundamentais para fazermos esse atendimento ao vigor de crescimento do Estado. A parceria com o sistema Fiems, através do Sesi e Senai, é um instrumento fundamental para Ribas do Rio Pardo, um dos maiores polos de crescimento da região”.

O presidente da Suzano, Walter Schalka, lembrou que a fábrica instalada na cidade vai transformar a indústria da celulose no mundo e a Fiems ajuda a construir esta história. “Quero agradecer ao Sérgio pelo investimento tão relevante que está fazendo na nossa Ribas, para apoiar a construção da educação que é tão fundamental para nossa região e para o Brasil”, destacou.

Prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo, lembra que o empreendimento foi anunciado em 2021 e, prontamente, foi doada uma área pública para a construção. “É inegável a importância. É impressionante o valor de investimentos. Nós teremos aqui o mais moderno Centro de Integrado Sesi Senai do país. Para se ter uma ideia, é um dos maiores investimentos do país também na qualificação dessa mão de obra, seja do ensino Fundamental, seja do ensino Médio e profissionalizante”.

Logo depois do evento de lançamento das obras do CISS, o presidente da Fiems também participou da inauguração da reforma e ampliação da Escola Estadual João Ponce Arruda, também em Ribas do Rio Pardo.

Estrutura

A previsão de conclusão das obras é de 18 meses. O Sesi terá salas de aulas convencionais e temáticas para as áreas de ciências humanas, ciências da natureza, robótica, matemática e linguagens; uma sala maker; e um laboratório de informática. O modelo segue a proposta pedagógica da Escola Sesi de Referência, criada para inspirar o aluno a se tornar protagonista da sua história por meio do ensino STEAM (Ciência, Tecnologia e Engenharia, Arte, Design e Matemática).

O Senai será composto por salas de aulas e laboratórios para as disciplinas ligadas a informática, química, celulose, automação, elétrica e metrologia. Além disso, serão construídas duas oficinas: automobilística e mecânica; e multiuso da construção.

O Centro Integrado ainda terá um complexo de quadras poliesportivas e parque infantil. Os valores investidos alcançam a casa dos R$ 58,5 milhões, incluindo construção, mobiliário e equipamentos.

Aberta a dependentes de trabalhadores das indústrias e da comunidade local, a Escola Sesi de Ribas do Rio Pardo terá capacidade para atender 850 alunos no ensino fundamental e médio, sendo 500 alunos já no primeiro ano de operação. Já o Senai estima capacidade de atender 1,3 mil estudantes, sendo 330 alunos no primeiro ano.