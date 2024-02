Novos agentes da Guarda Municipal de Dourados iniciam Curso de Formação

Aula Magna aconteceu nesta sexta-feira, com presença do prefeito Alan Guedes e outras autoridades

A Guarda Municipal de Dourados vai ganhar 29 novos agentes a partir de julho, quando os integrantes da 5ª Turma do Curso de Formação estarão aptos a ir para as ruas do município. Nesta sexta-feira (23) aconteceu a aula de abertura no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP), com a presença de, entre outras autoridades, do prefeito de Dourados, Alan Guedes, do presidente da Câmara Municipal, Laudir Munaretto, e da diretora-geral da GMD, Graziele Cespedes Nascimento.

Essa Aula Magna foi marcada pela palestra do promotor público Radamés de Almeida Domingos. O tema é “O estado de direito e a segurança pública como garantia constitucional: O papel das Guardas Municipais”.

De acordo com Graziele, os novos agentes serão preparados para fazerem parte da melhor guarda municipal do país. “É uma grande satisfação receber esses servidores para agregar na Guarda Municipal de Dourados. Nós temos muito trabalho, como a ronda escolar, fiscalização ambiental, toda a ronda que a gente faz do patrimônio público. Então é importante ter esses novos alunos e trazer um melhor atendimento à população de Dourados”.

Esses alunos que iniciam a formação foram selecionados no concurso realizado pela Prefeitura de Dourados em 2016, quando o quadro da Guarda Municipal atendeu recomendação do Ministério Público para ter 200 agentes. Com a aposentadoria de outros depois disso, novas vagas foram abertas e agora recompostas.

“Quando surgiu a demanda de recompor esse quadro, a gestão anterior entendia que não tinha que chamar outros agentes e o Ministério Público entrou com essa ação, que tramitou e nós, no início dessa gestão, em 2021, não tínhamos condição de chamá-los. Agora, com a condição favorável, chamamos, agora, 29 alunos do Curso de Formação”, explica Paulo César Nunes, procurador-geral do Município, também presente.

O prefeito Alan Guedes saudou a chegada dos novos servidores, que agora vão servir à uma corporação estruturada para prestar um bom serviço. “Depois de uma reestruturação material da Guarda Municipal de Dourados, resolvendo uma série de problemas como coletes balísticos vencidos, dez anos de ausência de porte, falta de viaturas, agora temos, como instituição, uma Guarda Municipal melhor estruturada e considerada uma das melhores do Brasil. Além disso, nós fizemos uma adequação na carreira da quarta turma e recebemos essa quinta turma em melhores condições de realizar um bom trabalho. Esperamos que todos os alunos se formem e possamos oferecer mais segurança e atender os anseios da população”, disse.

Formação

Os novos agentes passarão por uma academia durante quatro meses, seguindo a Matriz Curricular de Formação estabelecida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), com grade prevista de 986 h/aula, quase o dobro do mínimo previsto, que é de 540 h/aulas. Além de guardas municipais instrutores, a GMD tem parcerias com a Promotoria de Justiça, Instituições de Segurança Pública, Universidades Públicas e Privadas, que garantem aulas ministradas por profissionais extremamente qualificados.

Na programação do curso, serão realizadas aulas, entre outros temas, de policiamento comunitário, fiscalização ambiental, fiscalização de trânsito, armamento e tiro, atendimento ao público e a grupos vulneráveis, entre outras disciplinas necessárias para o trabalho diário de um guarda municipal.