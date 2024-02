Alan Guedes ressalta importância de Feira de Tecnologia para o desenvolvimento do agronegócio

Primeira edição da Feira de Tecnologia Agrícola AggisTEC Pantanal aconteceu nos dias 20 e 21/3, no Centro de Convenções de Dourados

Potência do agronegócio, Dourados sediou nos dias 20 e 21 de fevereiro, no Centro de Convenções, a primeira edição da Feira de Tecnologia Agrícola AggisTEC Pantanal. A Prefeitura de Dourados é parceira no evento e o prefeito Alan Guedes ressaltou a importância da feira.

“Dourados é um polo do agronegócio, fundamental para o desenvolvimento da região, Poder apoiar e prestigiar um evento tão importante como esse é muito bom para o município. Dourados merecia uma feira como essa, que representa inovação e desenvolvimento para os nossos produtores”, ressalta o prefeito Alan Guedes.

O Prefeito ainda enalteceu a organização do evento e o empenho de toda equipe em levar soluções, serviços e tecnologia para os participantes.

A feira reuniu soluções para produtores de diversas culturas e tamanhos, apresentando tendência e inovação para o agronegócio da região. Participaram diversas empresas de referência com o objetivo de levar tecnologia agrícola do campo à mesa dos clientes e de suas famílias.

“Ficamos muito felizes com essa primeira edição. A Feira contribui com o social, com a informação e pode levar novas soluções e tecnologias para pequenos, médios e grandes produtores. A Prefeitura foi fundamental para a realização de tudo isso, desde o começo nos apoiando. O Prefeito Alan Guedes também esteve presente nos prestigiando e esperamos realizar novas edições, entrar para o calendário do município”, afirma um dos organizadores do evento, Ricardo Gonçalves Ferreira.

Dentre a programação da Feira, foram realizadas diversas palestras e mesas redondas com temas ligados ao agronegócio e a tecnologia.

O evento também cumpriu a função social, com oferta de vagas de emprego e espaço especial para o Hospital do Amor de Dourados, com a campanha de arrecadação de grãos que posteriormente serão revertidos em recursos para a construção da unidade.