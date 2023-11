Na estreia de Autuori, Cruzeiro vence Fortaleza em jogo atrasado e sai do Z4

O atacante Bruno Rodrigues foi o autor do único gol da partida atrasada pela 30ª rodada da competição

Em jogo atrasado e com estreia de Paulo Autuori à beira do gramado, o Cruzeiro venceu neste sábado o Fortaleza por 1 a 0 na Arena Castelão e voltou a respirar na briga contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Segundo a Gazeta Esportiva, o atacante Bruno Rodrigues foi o autor do único gol da partida atrasada pela 30ª rodada da competição.

Com o resultado, a Raposa deixa o Z4 e pula para o 16º lugar da tabela, empurrando o Bahia para a degola e igualando o número de pontos do Vasco, com 40. As equipes se enfrentam em confronto direto na próxima semana.

Já o Fortaleza perde a chance de se desvincular de uma sequência ruim na temporada. Sem vencer a oito jogos, o Leão do Pici se vê longe da briga por uma vaga na Libertadores e ocupa a 12ª posição, com 43 pontos.

No seu próximo compromisso, o Fortaleza recebe o Botafogo, que briga pelo título brasileiro, em outro duelo atrasado do Brasileiro. Desta vez, pela 29ª rodada da competição, as equipes se enfrentam na quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Castelão.

Do outro lado, o Cruzeiro também paga outra partida atrasada do torneio. Diante do Vasco, pela 33ª rodada, a Raposa vai a campo um dia antes, na quarta-feira. A bola rola a partir das 19h, com portões fechados no Mineirão.

O jogo

O Fortaleza começou a partida de maneira ansiosa, errando alguns passes, mas conseguiu chegar com perigo aos nove minutos. O atacante Lucero recebeu pelo lado esquerdo, cortou para o meio e finalizou firme, mas Rafael Cabral defendeu.

Aos 12, o Cruzeiro respondeu por meio de Rafael Elias. O atacante se livrou da marcação após um cruzamento na área, mas bateu travado e parou em João Ricardo. No minuto seguinte, foi a vez de Lucero mais uma vez assustar Rafael com um chute de fora da área, à direita do gol.

Pikachu ficou com uma sobra na área aos 20 minutos e emendou uma pancada de direita, mas Rafael agarrou. Aos 27, o Fortaleza chegou a abrir o placar com Machuca, após um vacilo da defesa do Cruzeiro, mas o jogador foi flagrado em impedimento após uma análise do VAR e o tento foi anulado.

Rafael Cabral precisou intervir nova tentativa de Lucero aos 31 minutos, quando o atacante pegou um rebote dentro da área. Já aos 36, William fez boa jogada pela direita e tentou cruzar para Rafael Elias, na pequena área, mas a bola passou pelo atleta e acabou se perdendo pela linha de fundo.

Segundo tempo

A todo vapor, o Fortaleza voltou do intervalo e quase fez o primeiro. Com menos de um minuto, Lucero saiu cara a cara com Rafael e finalizou travado, em cima do goleiro. Na sequência, foi a vez de Calebe receber um lançamento na área e bater rasteiro, parando no goleiro cruzeirense.

Vojvoda fez algumas alterações, mas a equipe cearense não se mostrava capaz de furar a defesa do Cruzeiro. O Cabuloso, então, tratou de abrir o placar aos 35 minutos, em um lance ajustado.

Ian Luccas recebeu na ponta direita e cruzou rasteiro para Bruno Rodrigues, que estava livre na área e mandou para o fundo das redes. Inicialmente, o gol foi invalidado por um impedimento marcado pelo assistente, em campo, mas o VAR revisou a jogada e viu que o pé de Brítez dava condição para o jogador, portanto: 1 a 0.

Ficha Técnica

Fortaleza 0 x 1 Cruzeiro

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data:18 de novembro de 2023, sábado

Horário: às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (Fifa-DF)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Cartões Amarelos: Zé Welison (Fortaleza); Japa (Cruzeiro).

Cartões Vermelhos: Nenhum

GOL: Bruno Rodrigues (Cruzeiro), aos 35′ do 2ºT.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi (Guilherme) e Bruno Pacheco; Zé Welison (Pochettino), Caio Alexandre (Lucas Crispim) e Calebe (Thiago Galhardo); Yago Pikachu, Lucero e Machuca (Marinho).

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Ian Luccas (Fernando Henrique), Machado, Mateus Vital (Japa) e Nikão (Matheus Pereira); Rafael Elias (Arthur Gomes) e Bruno Rodrigues (João Marcelo).

Técnico: Paulo Autuori