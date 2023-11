Vereadora Neli Abdulahad pede placa luminosa no Conviver e redutor de velocidade no Anel Viário

A Vereadora Neli Abdulahad quer que a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo promova, o mais breve possível, a implantação da faixa luminosa no Centro de Convivência do Idoso de Ponta Porã.

Numa indicação encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos, com cópia ao secretário de Obras, André Manosso, Neli pediu a implantação da faixa luminosa, conforme a Lei 4369 19 de outubro de 2018, que “Confere ao Conviver a denominação de Centro de Convivência do Idoso de Ponta Porã Dona Prudência Valdez” de autoria do então Vereador Otaviano Cardoso. Para Neli, “o local está apenas como “Centro de Conivência Conviver,” com isso solicitamos a atualização do nome com a faixa luminosa, sendo que já está em vigor a Lei 4369 – 19 de outubro de 2018, que “Confere ao Conviver a denominação de Centro de Convivência do Idoso de Ponta Porã Dona Prudência Valdez” de autoria Vereador Otaviano Cardoso,” justificou ela em seu pedido.

Em outra indicação, também apresentada na sessão de 14 de novembro, a parlamentar pediu a instalação de redutor de velocidade na Guia Lopes com acesso ao Anel Viário. Neli explicou é de extrema necessidade que seja feita esta benfeitoria, visto que os moradores das referidas ruas a estão reivindicando pois, o risco de acidentes é eminente por conta do tráfego de veículos em velocidade incompatível com a localidade”.

As indicações foram lidas no Plenário Isaac Borges Capilé, na sessão ordinária de 14 de novembro, terça feira e já foram encaminhadas aos órgãos competentes.