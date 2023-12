Mesmo com feriado, coleta de resíduos funciona normalmente na sexta-feira em Dourados

Apenas ecopontos e picador fecham no feriado da padroeira da cidade, com retorno das atividades programado para o dia 9 de dezembro

A Prefeitura de Dourados, através da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), informa que na próxima sexta-feira (8/12), mesmo com o feriado de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira da cidade, haverá coleta de resíduos e lixo.

De acordo com a empresa Financial Construtora Industrial Ltda, responsável pelo recolhimento, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares do município, os serviços seguem normalmente na sexta-feira.

Entretanto, em virtude do feriado municipal, os ecopontos e picador estarão fechados, o atendimento retorna normalmente no sábado, dia 9 de dezembro.