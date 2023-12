Manchester City goleia Fluminense por 4 a 0 e conquista o Mundial de Clubes

Gols foram marcados por Julián Álvarez (2), Nino (contra) e Foden

O Manchester City venceu o Fluminense por 4 a 0 e conquistou o título do Mundial de Clubes, no King Abdullah Sports City. Julián Álvarez (2), Nino (contra) e Foden foram os responsáveis pelo triunfo dos ingleses. As informações são do Lance!.

Os Sky Blues conquistaram um inédito título para sua galeria de troféus e voltam para a Inglaterra com o dever de missão cumprido. Por outro lado, o Tricolor chega ao Rio de Janeiro no sábado (23) e começa a se planejar para 2024.

O Manchester City abriu o placar com 40 segundos de jogo a partir de um erro de Marcelo. O lateral-esquerdo fez um lançamento errado, Aké aproveitou a bola na intermediária e soltou uma bomba na trave, mas Álvarez aproveitou o rebote e estufou as redes. Após o Fluminense entrar no jogo, os ingleses voltaram a marcar em uma jogada onde Foden foi acionado pelo lado esquerdo da área, cruzou rasteiro, mas Nino desviou sem querer contra a própria meta.

O Manchester City voltou melhor do intervalo e criou algumas chances de gols, mas que foram defendidas por Fábio. Aos 26 minutos, Julián Álvarez foi acionado pelo lado esquerdo, bateu cruzado para dentro da área e Foden completou de carrinho para o fundo das redes. O Fluminense teve uma boa oportunidade com John Kennedy fazendo grande jogada individual e batendo de fora da área para defesa de Ederson. No fim, Álvarez fechou a conta após receber um passe dentro da área, limpar a marcação de André e bater cruzado sem chances para Fábio.

O Manchester City volta a jogar contra o Everton, pela Premier League, no dia 27 de dezembro. Por outro lado, os jogadores do Time de Guerreiros entram de férias e se reapresentam em janeiro para a disputa do Campeonato Carioca.

Ficha técnica

Mundial de Clubes – Final

Manchester City 4 x 0 Fluminense



Local: King Abdullah Stadium City, Arábia Saudita

Data: 22 de dezembro

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

Árbitro de vídeo (VAR): Tomasz Kwiatkowski (POL)

Cartões amarelos: Marcelo, Alexsander e John Kennedy (FLU)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Julián Álvarez, 1’/1ºT (1-0); Nino (contra), 26’/1ºT; Foden, 26’/2ºT (3-0); Álvarez, 42’/2ºT (4-0)

MANCHESTER CITY

Ederson; Walker, Stones (Gvardiol, 28’/2ºT), Rúben Dias e Aké (Bobb, 35’/2ºT); Rodri (Akanji, 28’/2ºT) e Lewis (Kovacic, 15’/2ºT); Foden (Matheus Nunes, 35’/2ºT), Bernardo Silva, Grealish; Álvarez.

Técnico: Pep Guardiola.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino (Marlon, 20’/2ºT), Felipe Melo (Alexsander, 14’/2ºT) e Marcelo (Diogo Barbosa, 14’/2ºT); André, Martinelli e Ganso (Lima, 14’/2ºT); Arias, Cano e Keno (John Kennedy, intervalo).

Técnico: Fernando Diniz.