Cemar Arnal faz balanço da gestão em entrevista na Boa Nova FM

O vereador Cemar Arnal (Solidariedade) fez um balanço do terceiro ano de seu mandato nesta quinta-feira, 21, na Rádio Boa Nova FM, primeira emissora comunitária de Dourados, localizada no Jardim Água Boa, bairro em que mora há vários anos. Para Cemar este está sendo um ano legislativo bastante positivo, alcançando êxito em pautas que diretamente beneficiaram vários setores da sociedade, sendo que no final, todos ficaram satisfeitos.

O parlamentar citou, por exemplo, o empenho na conquista de um terreno para construção da sede da Funpema, entidade que presta excelente atenção na preservação da saúde dos douradenses. O prefeito Alan Guedes (PP) foi sensível ao pedido em ceder terreno para edificação da entidade, com participação direta dos vereadores.

Depois da festa no Parque Municipal Rego D’Água, com inúmeras atrações, na semana passada, no domingo o vereador participou da solenidade de formatura da 6ª Turma da Guarda Mirim, da qual foi “padrinho” da turma; um momento ímpar para o parlamentar que tem sido um forte elo no convênio celebrado com a prefeitura e que destina recursos financeiros mensalmente para manutenção das atividades desenvolvidas no João Paulo II, na formação de meninos e meninas, fomentando a cidadania.

Na terça-feira, 19, Cemar fez a entrega de R$ 50 mil, fruto de emenda impositiva do deputado estadual Junior Mochi (MDB) na Escola Municipal “Lóide Bonfim Andrade”, no Jardim Água Boa. “Agradeço muito aos professores Diogo (diretor), Sandra (vice-diretora) e a Lílian, presidente da APM por essa bela homenagem” discursou, enaltecendo os professores, administrativos e o corpo de assessores e colaboradores presentes.

No aniversário de Dourados, comemorado em 20 de dezembro, nas quase nove décadas de emancipação político-administrativa, Cemar esteve no grupo integrado, entre outros, pelo prefeito Alan Guedes e pelo senador Nelsinho Trad Filho, para entrega de obras de infraestrutura na Vila Roma, onde foram entregues asfalto e pontes de concreto e assinatura de vários convênios para instalação de postes e lâmpadas de led. Na Praça Antônio João, o parlamentar marcou espaço na abertura do Dourados Brilha, com inúmeras atrações para todos e também da entrega de novos veículos para reforçar a frota municipal. “Peço a Deus força e sabedoria para que possamos, em 2024, continuar nossa caminhada em frente e sempre trabalhando por Dourados”, asseverou.