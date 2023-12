Acesso rodoviário ao IFMS de Ponta Porã fica mais seguro após conclusão de obra

Foi concluída pelo Governo do Estado a obra de pavimentação e drenagem no acesso ao campus do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) em Ponta Porã, instalado no Km 14 da BR-463. Com a ação de infraestrutura, o caminho para entrar e sair do instituto ficou mais seguro para centenas de estudantes, professores e outros profissionais que trabalham na unidade de ensino.

Iniciada em fevereiro deste ano, a intervenção na rodovia custou R$ 2,6 milhões – investimentos estaduais executados através da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), autarquia de obras públicas vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística). Segundo o engenheiro da Agesul que fiscalizou o empreendimento, Celso Hirahata, antes da obra, veículos que seguiam pela rodovia no sentido Dourados/Ponta Porã eram obrigados a aguardar no acostamento para ter acesso ao IFMS, tornando o caminho perigoso. A saída do local também era arriscada para quem seguia viagem a Ponta Porã. Agora, a realidade é diferente. Com a construção da rotatória alongada, o fluxo do trânsito no local foi melhorado, evitando acidentes no acesso ao campus. O secretário Helio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), esteve no local em junho deste ano, acompanhando agenda do governador Eduardo Riedel, e falou sobre o investimento em benefício das pessoas que frequentam o IFMS. “O acesso ao campus está na BR-463, que é uma rodovia com muita movimentação de carga e turistas. Por isso, nada mais justo e importante ter esta rotatória de acesso. Muito importante para a segurança da comunidade, de quem trafega pela pista”, disse à época o titular da Seilog.