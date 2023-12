Dourados Brilha termina nesta sexta-feira com shows regionais e último dia da roda Gigante

Programação tem início às 19h30 e traz os shows dos cantores Dantes e Ana Karla

O Dourados Brilha, maior festa de fim de ano do interior do Estado, chega ao fim nesta sexta-feira (22), na Praça Antônio João, com shows regionais e muita diversão para todas as famílias.

A programação tem início às 19h30 e, além de apresentações artísticas, conta com dois shows regionais com os cantores Dantas e Ana Karla.

“Essa edição do Dourados Brilha foi especial, nossa equipe realizou uma festa linda, tivemos artistas excelentes que abrilhantaram as noites, comerciantes parceiros que nos trouxeram mais opções de diversão e, principalmente, a população que esteve em peso na Praça Antônio João e deixou tudo ainda melhor. Quero convidar a todos para participar do encerramento nesta sexta, onde preparamos uma noite incrível”, disse o prefeito Alan Guedes.

Além das apresentações artísticas, o Papai Noel também sempre está por lá para fotos, a praça de alimentação traz os food trucks e ambulantes que comercializam várias opções gastronômicas e a Roda Gigante, atração que atraiu mais de 20 mil pessoas durante os dias de festa e que fica disponível até a noite desta sexta-feira.

Vale destacar que a Praça de Alimentação segue até o dia 1º de janeiro.