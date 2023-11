GP de Vegas: Max Verstappen vence prova e amplia recorde; Leclerc é 2º

Monegasco não conseguiu transformar pole position em vitória

Pela 19ª vez na carreira, Charles Leclerc, da Ferrari, não conseguiu converter uma pole position em vitória. Apesar de ter feito uma corrida combativa, com direito a ultrapassagem sobre Sergio Pérez na última volta, o monegasco terminou o Grande Prêmio de Las Vegas em segundo lugar, superado pelo tricampeão Max Verstappen, da Red Bull.

O mexicano da RBR completou o pódio e assegurou o vice-campeonato no Mundial de Pilotos, resultado inédito em sua carreira. “Honestamente, me diverti muito, ainda que lamente ter terminado apenas em segundo, mas, no fim das contas, era a melhor posição possível”, disse Leclerc após a corrida.

Já Verstappen reconheceu que a prova foi “difícil”, mas “muito divertida”. “Espero voltar aqui no ano que vem para fazer algo parecido”, afirmou o holandês, que havia feito duras críticas ao GP de Las Vegas nos últimos dias.

Essa foi a 18ª vitória de Verstappen em 21 etapas no campeonato, recorde tanto números absolutos quanto relativos.

A zona de pontos ainda teve Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin) e Oscar Piastri (McLaren).

A última etapa da temporada será na semana que vem, em Abu Dhabi, e as atenções estarão voltadas para a disputa entre Mercedes (392 pontos) e Ferrari (388) pelo vice-campeonato no Mundial de Construtores.

No Mundial de Pilotos, as três primeiras posições – Verstappen (549 pontos), Pérez (273) e Hamilton (232) – já estão definidas, mas Sainz (200), Alonso (200), Lando Norris (195) e Leclerc (188) ainda brigam pelo quarto lugar.

Da AnsaFlash