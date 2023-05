Funtrab/MS já encaminhou mais de 33 mil pessoas ao mercado de trabalho

Oportunizar emprego e a geração de renda é a principal missão da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). De janeiro deste ano até o mês de abril, a fundação recebeu 33.978 trabalhadores encaminhados ao mercado de trabalho por meio das 33 agências públicas de emprego em Mato Grosso do Sul.

O esforço da área de Captação de Vagas é incessante. São 17.627 oportunidades de emprego nesses primeiros meses do ano. Foram 103.194 atendimentos para intermediação de mão de obra e entrada ao Seguro-Desemprego.

São vários trabalhadores que buscam oportunidade, dentre eles a jornalista Kevelyn Vilharga Angelo, 29 anos, que conseguiu a tão sonhada vaga de emprego por meio da agência da Capital. “Sou formada em Jornalismo, estava à procura de emprego na minha área há dois meses, já tinha cadastro na Funtrab. A equipe de convocação entrou em contato para falar da vaga de assessora de comunicação, não tive dúvidas e compareci até a agência na Rua 13 de Maio”, contou.

Posteriormente, foi entrevistada pela psicóloga Fabiana Franzini e recebeu todas as orientações e a carta de encaminhamento para comparecer a entrevista com o empregador.

Já o trabalhador Natanael dos Santos foi contratado em janeiro deste ano para exercer a função de motorista entregador e, desde então, sente-se muito feliz com a oportunidade. “Agradeço ao suporte recebido pela Funtrab, compareci à agência e logo fui encaminhado para entrevista, fui contratado e posso sustentar minha família, voltei a sonhar “, comemora Santos.

Fabiana Franzini é servidora há 20 anos e afirma ter uma satisfação muito grande quando a vaga é efetivada. “Trabalho com amor e saber que podemos contribuir para a melhoria de vida das pessoas é compensador”, destaca a psicóloga.

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, comenta a importância do trabalho da Fundação. “É muito gratificante ver pessoas empregadas e realizando sonhos com ajuda da Fundação. São centenas de mãos que fazem as vagas chegarem até os trabalhadores. É olhar para o futuro e saber que estamos no rumo certo ”, assegura Júnior.

A Funtrab é órgão responsável pela gestão das políticas públicas de trabalho, emprego e renda em Mato Grosso do Sul e tem por objetivo integrar as ações de atendimento aos trabalhadores e empregadores, em favor da inclusão social por meio do trabalho.

Para isso foram implantadas as Casas do Trabalhador em Campo Grande e mais 32 municípios no MS, que oferecem os seguintes serviços: intermediação de mão de obra, entrada ao Seguro-Desemprego, qualificação social e profissional e microcrédito.