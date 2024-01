FPM: municípios de Mato Grosso do Sul recebem hoje mais de R$ 25 milhões

Os municípios de Mato Grosso do Sul vão receber nesta sexta-feira (19) mais de R$ 25 milhões referentes ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Esse valor será distribuído entre as prefeituras do estado e corresponde à parcela do 2° decêndio do mês de janeiro de 2024. As informações são do Brasil 61.

Entre os municípios do estado que receberão as maiores quantias estão Campo Grande (R$ 2.749.419,93), Dourados (R$ 1.107.134,40), Três Lagoas (R$ 996.420,83) e Corumbá (R$ 877.047,79).

Por outro lado, cidades como Antônio João, Bandeirantes, Inocência, Jaraguari e Paraíso das Águas receberão um valor de R$ 166.069,97 cada.

Veja no mapa os valores repassados ao seu município.

É importante ressaltar que, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), a distribuição dos recursos é feita de acordo com o número de habitantes, conforme a Lei 5172/66 (Código Tributário Nacional) e o Decreto-Lei 1881/81.

“Quanto maior a população, menor PIB per capita, maior vai ser o coeficiente de participação no FPM, mas também há alguns componentes de Índice de Desenvolvimento Humano nesse cálculo”, explica Cesar Lima, consultor de orçamento.

Lima pontua que o segundo repasse do FPM de 2024 teve uma queda de 67% em comparação com o 1° decêndio de janeiro de 2024, mas já era algo esperado.

“Em relação ao segundo decêndio de janeiro de 2023, ele vem com uma pequena queda. Mas uma queda de 2% em relação ao ano passado. Então vamos ver se essa tendência de queda não continua no decorrer dos próximos decêndios”, afirma.

Os recursos do FPM fazem parte do dinheiro arrecadado pela União, através de impostos, e são repassados, a cada dez dias, a todas as prefeituras do país. Portanto, são feitas transferências de dinheiro aos municípios nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Caso a data caia num sábado, domingo ou feriado, o repasse é feito no primeiro dia útil anterior.