Faculdade Insted lança novo polo no centro de Campo Grande

Nova unidade recebe os cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Comercial e Recursos Humanos no período Noturno, Psicologia no período matutino e todas as pós-graduações

A Faculdade Insted não para de crescer e em 2024 inaugura sua nova unidade para acomodar ainda melhor seus acadêmicos. Localizado na Rua Mal. Cândido Mariano Rondon, 2034 – Centro, antigo CEEM FGV Campo Grande, o polo será destinado às aulas de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Comercial e Gestão de Recursos Humanos no período noturno, Psicologia no período matutino, além de todas as pós-graduações da entidade. O início das aulas está previsto para fevereiro deste ano.

Fruto de um projeto inovador elaborado por uma família que possui mais de 50 anos de experiência educacional, a Faculdade Insted nasceu para revolucionar o Ensino Superior no Estado. Através das mãos da diretora Neca Chaves Bumlai, filha dos educadores Pedro Chaves e Reni Domingos, a Insted é a primeira instituição do Centro-Oeste a aplicar as Metodologias Ativas de Ensino, desde sua estrutura até a matriz curricular.

Com 7 cursos de graduação presencial, 2 semipresencial e 3 a distância, a instituição possui renomado corpo docente, com professores mestres e doutores, todos atuantes em suas áreas de trabalho.

“Sempre quis revolucionar a Educação no Mato Grosso do Sul, trazendo algo inovador para os nossos estudantes. Abrir a nossa segunda unidade é motivo de muito orgulho e gratidão a todos os acadêmicos que confiaram em nosso trabalho e depositaram o sonho do Ensino Superior em nossas mãos”, afirma a diretora Neca Chaves Bumlai.

Pós-graduação – As pós-graduações da Faculdade Insted visam a aproximação da teoria e prática, proporcionando ao profissional um aprendizado completo, contemporâneo e eficiente, tudo o que o mercado exige. Na instituição são ofertadas diversas especializações nas áreas de Gestão, Jurídico, Educação e Saúde.

Um dos mais requisitados, o núcleo de pós-graduações jurídicas tem como coordenador o Prof. Dr. Alexandre Raslan, Desembargador do TJMS, que possui vasta experiência nos âmbitos jurídico e educacional.

“Nas pós-graduações em Direito da Faculdade Insted, as metodologias ativas dão o tom do aprendizado participativo dos alunos em torno do conteúdo transmitido pelos professores, todos com reconhecida carreira jurídica de sucesso, entre mestres e doutores, ministros, juízes, desembargadores, delegados de polícia e advogados, que incrementam o networking educacional com vista ao aperfeiçoamento profissional”, afirma o coordenador Prof. Dr. Alexandre Raslan.

Para os bacharéis em Direito, atualmente estão sendo oferecidas as pós-graduações em Direito Processual Civil; Direito Penal e Processual Penal; Direito e Processo do Trabalho; Prevenção e Repressão a Crimes Violentos contra Instituições Financeiras, Direitos Humanos das Mulheres e Políticas Públicas, Direito Digital, LLM em Direito do Agronegócio e LLM em Direito Administrativo.

Todas as aulas de pós-graduação acontecem aos fins de semana, de forma híbrida: presencial e/ou remoto. Para mais informações, acesse o site insted.edu.br ou entre em contato pelo telefone/WhatsApp (67) 3201-5999.

O novo polo da Faculdade Insted fica localizado na Rua Mal. Cândido Mariano Rondon, 2034 – Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 13h30 às 21h30 e aos sábados, das 8h às 12h.

Já a unidade principal está localizada na Rua 26 de agosto, 63 – Centro.