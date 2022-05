Expoagro começa com ciclo de palestras; abertura oficial será às 19h

A 56ª Expoagro começou na manhã desta sexta-feira (13) com ciclo de palestras sobre os resultados da safra 2021/2022, promovido pela Fundação MS, Famasul MS, Aprosoja MS, Sistema OCB/MS e Sindicato Rural de Dourados. As palestras são transmitidas pelo canal do You Tube do Sindicato do município.

A abertura oficial será às 19h no auditório central, no Parque de Exposições João Humberto Andrade de Carvalho, em Dourados, com a presença de autoridades municipais e estaduais, e produtores rurais. A atração musical da noite será Jads & Jadson e João Carreiro, com entrada franca para a pista.

Importante ressaltar que todas as inscrições para palestras e simpósios devem ser feitas no www.sympla.com.br/sindicatoruraldedourados.

A programação de hoje começou às 8h, com o engenheiro agrônomo Douglas Castilho Gitti, com a palestra ‘Manutenção de acidez no solo: Fontes alternativas ao calcário convencional’; ‘Fósforo e Potássio: Avaliação de doses e resposta produtiva da soja’; ‘Coberturas vegetais, seus benefícios ao solo e incrementos na produtividade da soja’.

O também engenheiro agrônomo e palestrante André Ricardo Gomes Bezerra, abordará a ‘Performance e estabilidade produtiva de cultivares de soja no Centro-Sul de Mato Grosso do Sul, safra 21/22’.

Em seguida o assunto em debate será sobre ‘Manejo de insetos sugadores na cultura da soja: percevejo, mosca-branca e tripes’, administrada por Luciano Del Bem Júnior (engenheiro agrônomo). O último assunto a ser tratado será o ‘Cenário atual e controle da Mancha-alvo no MS’ e ‘Manejo de doenças radiculares causadas por fungos nematoides’, que tem como palestrante a engenheira agrônoma Ana Cláudia Mochko Ruschel.

Às 12h, encerram-se as palestras do período matutino. De acordo com a programação, às 13h tem início a festa do Laço Comprido, às 13h30, o CEO da Creattive mídia, Jimmy Cristian Alegre, abordará o tema ‘Do campo para a internet como o Marketing pode ajudar o agronegócio’. Ele também é especialista em redes sociais e gestor de tráfego, estrategista em marketing digital para o agronegócio.

Na sequência, às 14h20, o assunto será ‘Como transformar produtores rurais em agro influenciadores’, com o Tiago Martinez. Às 15h30, acontecerá o painel ‘Marketing e comunicação para os profissionais que atuam no agro brasileiro. Ecossistema de influenciadores digitais no Brasil, com o Jimmy Cristian Alegre.

Ainda no período da tarde haverá o 5º ciclo de palestras ‘Direito e Agronegócio’, no auditório da sala de aula, com inscrições às 16h30, pelo www.sympla.com.br/sindicatoruraldedourados. O assunto abordado será ‘Aspectos tributários relevantes no agronegócio: GATT – Exportações diretas e indiretas – ICMS, PIS e Cofins (saldo credor e ressarcimento), com o palestrante Everdon Schlindnwein, advogado da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Paraná.

Às 18h15, o também advogado Leonardo Furtado Loubet, realiza palestra sobre ‘Aspectos atuais da tributação no agronegócio’. E às 19h, acontece a abertura oficial da 56ª Expoagro, com a presença do presidente do Sindicato Rural de Dourados, Ângelo Ximenes, demais diretores e autoridades locais e do Estado.

A programação completa dos shows e demais palestras pode ser conferida no site www.sindicatoruraldedourados.com.br.

Sobre a Expoagro

A Expoagro é a maior feira de agronegócio do Mato Grosso do Sul e está em sua 56ª edição. O evento, de 13 a 22 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, é uma realização do Sindicato Rural de Dourados e organização da Opa Marketing Digital. A 56ª Expoagro tem o patrocínio da Brahma e apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Dourados, Inpasa, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil – Governo Federal, Sicredi, Senar MS, São Bento Incorporadora e Unigran.

